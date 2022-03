Ukraine : sanctions, 160 autres noms dans l’UE – Liste noire mondiale

L’Union européenne est parvenue à un accord sur le renforcement des sanctions contre la Russie et la Biélorussie au sujet de l’Ukraine. C’est ce qu’a appris la présidence française de l’UE.

« Je voudrais annoncer que les États membres travaillent, en ce moment, sur un paquet de sanctions couvrant environ 100 personnes, à différents niveaux de gouvernement et selon la nomenclature russe, et j’espère qu’elles seront approuvées avant la clôture de cette plénière. » C’est ce qu’a déclaré le Haut Représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère Joseph borrel lors de la session plénière du Parlement européen.

160 autres noms ont été ajoutés à la liste noire de l’UE qui comprend des sanctions contre ceux qui se sont tenus responsables de l’attaque contre l’Ukraine ou y ont contribué. Cela a été annoncé par la Commission de l’Union européenne. Les personnes figurant sur la liste noire de l’UE sont 14 oligarques et hommes d’affaires de premier plan impliqués dans des secteurs économiques clés, ainsi que leurs familles. Ensuite, il y a 146 membres du Conseil de la Fédération de Russie, qui ont ratifié les décisions du gouvernement russe sur les traités avec les «républiques populaires» de Donetsk et Lougansk. Dans l’ensemble, les mesures restrictives de l’UE s’appliquent actuellement à un total de 862 personnes et 53 entités. Les restrictions d’accès au système de paiement international Swift affectent la banque biélorusse Belagroprombank, Dabrabyt Bank et la Banque de développement. Les transactions avec la Banque centrale du Bélarus sur la gestion des réserves ou des actifs, et la fourniture de financement public pour le commerce et l’investissement dans le pays seront également interdites. Les dépôts dans l’UE qui dépassent 100 000 euros seront interdits aux citoyens biélorusses. Pour la Russie, la mise à jour des sanctions de l’UE introduit de nouvelles restrictions à l’exportation sur la navigation maritime et la technologie de communication radio. Liste des expéditions maritimes russes ajoutées à la liste des entreprises publiques soumises à des restrictions de financement

Une guerre en Ukraine entraînera « une inflation accrue, une pression accrue sur les prix de l’énergie et des denrées alimentaires et la volatilité des marchés. Il y aura un impact clair sur la croissance, mais les fondations de notre économie sont solides ». C’est ce qu’a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, lors d’un débat lors de la session plénière du Parlement de l’Union européenne sur le Semestre européen.

« Pour faire face à l’état d’urgence actuel, la Commission examinera toutes les options possibles pour limiter l’impact contagieux des prix du gaz sur les prix de l’électricité, telles que des plafonds temporaires de prix. » Ainsi, un porte-parole de la Commission européenne a répondu aux questions des journalistes sur la possibilité d’introduire un plafonnement du prix de l’essence. La Commission, a déclaré le porte-parole, « consultera immédiatement tous les acteurs concernés et proposera des options dans les semaines à venir »

Dans la perspective du Conseil européen informel, prévu demain et après-demain à Paris, le Premier ministre Mario Draghi a eu un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron sur les derniers développements de la crise en Ukraine et ses conséquences sur l’économie européenne.