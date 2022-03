Ukraine Russie, Attali : Poutine ne doit pas être acculé. « L’UE impuissante ? La faute à Merkel »

« Calmez le jeu, négociez, discutez. N’embarrassez pas un gars, nous ne savons pas comment il pourrait réagir. Faites-lui comprendre qu’il n’est pas dans son intérêt de continuer le conflit, que cette guerre n’a aucun sens car l’Ukraine et la Russie sont européennes. Enfin, pour maintenir et renforcer les changements importants qui ont eu lieu ces derniers jours, à savoir la prise de conscience, enfin, de l’identité européenne ». Rencontre avec Jacques Attali, pendant dix ans conseiller spécial de Mitterrand, fondateur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), fin observateur de l’actualité économique, politique et sociale. Des négociations avec Poutine sont-elles encore possibles après les bombardements, les sièges, les menaces d’utilisation de l’arme nucléaire ? « Bien sûr, c’est encore possible. Et de toute façon, il n’y a plus rien à faire. Quelqu’un a-t-il imaginé qu’ils ont lancé un missile nucléaire à Moscou ? Ni la France ni la Grande-Bretagne ne peuvent le faire, même si elles ont des missiles, et encore moins d’autres pays européens, qui n’ont pas de missiles. Alors? Tout ce que nous avons à faire est de négocier, de créer les conditions pour calmer le jeu, d’obtenir une trêve pour faire taire les armes et arrêter cette guerre stupide. L’Ukraine n’a jamais menacé de devenir un ennemi de la Russie et la Russie ne pourra jamais considérer l’Ukraine comme un ennemi. News 2 février en Ukraine : Marioupol sans eau Le président Zelensky demande à son pays d’adhérer immédiatement à l’UE. L’Europe doit-elle accepter ? « L’Ukraine a le droit d’entrer dans l’UE pour une durée déterminée, disons dans dix, quinze ans, et la Russie aura également sa place dans l’UE. La demande de l’Ukraine est correcte, elle doit être acceptée, mais pas en remettant en cause la procédure. Ces choses ne se font pas sur un coup de tête. Il faut en discuter, présenter des candidats, trouver d’autres pays d’accord, mettre en place des mécanismes de vérification…