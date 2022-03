Ukraine : Kiev, possible accord dans 10 jours – Politique – Nouvelle Europe

(ANSA) – ROME, 17 MARS – « Cela peut prendre plusieurs jours à une semaine et demie pour trouver un accord sur des points controversés » dans les négociations entre les délégations russe et ukrainienne.

Le négociateur en chef de l’Ukraine, Mykhailo Podolyak, a déclaré aux médias polonais. « La signature du traité de paix mettra fin à la phase aiguë du conflit, nous permettra d’honorer tous ceux qui sont morts et d’entamer la reconstruction du pays. Mais je doute que la guerre s’arrête là pour l’Ukraine, pas après tout. nous avons dans le passé », a ajouté le conseiller de Zelensky. Pendant ce temps, la Turquie occupe la scène diplomatique à la demande de Kiev, qui le veut parmi les « garants » d’un éventuel accord avec la Russie. Le Turc Cavusoglu, lors d’une visite à Lepoli, a annoncé que « l’Ukraine a fait une offre sur un accord de sécurité collective : P5 (cinq membres permanents du Conseil de sécurité), plus la Turquie et l’Allemagne », il a assuré que « la Fédération de Russie n’a pas d’objection « . Poutine peut se retrouver face à face avec Zelensky. L’appel téléphonique d’aujourd’hui entre Erdogan et le dirigeant russe. Demain, Joe Biden s’entretiendra avec Xi Jinping. Au moins 21 personnes sont mortes dans le bombardement près de Kharkiv. Pendant ce temps, un citoyen américain est mort à Tchernihiv. 30 000 personnes ont été évacuées de Marioupol cette semaine mais la ville continue d’être assiégée. Les autorités de la ville affirment que 90% des bâtiments de la ville ont été détruits par les forces russes lors de bombardements quotidiens. Les pertes civiles ont été estimées à 20 000. En revanche, le théâtre de la ville, reconverti en abri anti-aérien, a résisté à l’attentat, dont l’image satellite montrait les deux mots « enfants » devant et derrière le bâtiment : 130 personnes ont à ce jour survécu à l’attentat de Londres. défini comme un crime de guerre. Au cours des dernières 24 heures, les défenses aériennes ukrainiennes ont détruit 10 cibles aériennes ennemies, rapporte le centre de presse de l’état-major général des forces armées. Le Kremlin a insisté sur le fait que la Russie serait purgée des traîtres, Peskov assurant que « la plupart des Russes soutiennent Poutine ». Selon Moscou, l’opération en Ukraine démasquera les « traîtres » à l’intérieur de la Russie. Biden dans une liaison vidéo depuis le Bureau ovale avec le Premier ministre irlandais Michael Martin relance : « La brutalité de Poutine, ce qu’il a fait et ce que ses troupes ont fait en Ukraine est inhumain ».

Zelensky s’adressera aux députés et sénateurs italiens, lors d’une visioconférence avec la Chambre et le Sénat le 22 mars. Macron a annoncé que la France devait renforcer ses forces pour être prête à répondre à une « guerre de haute intensité qui pourrait revenir sur notre continent ». Pendant ce temps, le commissaire européen aux affaires économiques Paolo Gentiloni n’a pas exclu de nouvelles sanctions également sur l’énergie, mais « cela n’arrivera pas de sitôt ». Alarme de la BCE : l’agression de la Russie entraîne les économies européennes « en territoire inconnu », avec des risques de croissance.

Préoccupations du FMI : La guerre en Ukraine porte un coup à l’économie mondiale. « Cela affectera la croissance et fera grimper les prix. » Gouverneur de Bankitalia Ignazio Visco: nous sommes dans un « moment tragique ». Et « la stabilité financière est également confrontée à des risques importants, en raison des perturbations potentielles de l’approvisionnement énergétique et de leurs conséquences sur l’économie réelle et intermédiaire, et des perturbations des marchés financiers ». Moscou a annoncé qu’elle avait effectué des paiements d’intérêts de 117,2 millions de dollars sur des obligations étrangères et a déclaré qu’elle avait tous les moyens et ressources pour éviter un défaut sur sa dette publique. Et JPMorgan a confirmé avoir reçu des paiements sur la dette russe, a rapporté l’agence Bloomberg. Cependant, selon des sources financières, plusieurs obligataires de deux euro-obligations russes attendant le paiement de deux coupons d’environ 117 millions de dollars dans l’après-midi d’hier n’ont pas encore reçu de crédit. (POIGNÉE).