Ukraine et diplomates russes expulsés d’Allemagne et de France

Ce Le gouvernement allemand a déclaré 40 diplomates russes « persona non grata », un acte qui signifierait l’expulsion du pays.. C’est ce qu’a rapporté la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, selon laquelle des membres « expulsés » de l’ambassade de Russie travaillent chaque jour ici en Allemagne contre notre liberté, contre la cohésion de notre société. Nous ne le tolérerons plus. » La décision a été communiquée à l’ambassadeur russe, Sergei Nethayev, qui a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, a déclaré Baerbock, selon lequel 40 personnes touchées par l’action – soupçonnées d’être des membres des services de renseignement russes – avait cinq jours pour réagir. quitter le pays.. Moscou « réagira à cet acte hostile de la machine politique allemande », a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, commentant la décision du gouvernement allemand.

Après l’Allemagne, La France a également décidé ce soir d’expulser « un certain nombre de diplomates russes en France dont les activités sont contraires à nos intérêts de sécurité ».. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une procédure européenne ». C’est ce qu’a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans une note. « Notre principale responsabilité est toujours d’assurer la sécurité de la France et de l’Europe », a souligné le ministère. L’expulsion également par la France montre que même Paris a cédé à la « psychose » et cela sera suivi de « mesures de rétorsion », commente le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, cité par Interfax. « C’est le signal que la psychose est devenue incontrôlable même à Paris », a-t-il déclaré.