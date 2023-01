Tyrannosaurus rex était peut-être 70% plus gros que ce que les scientifiques pensaient

Les représentants de l’espèce Tyrannosaurus rex étaient peut-être 70 % plus gros que ce que les scientifiques pensaient auparavant. C’est ce qu’a démontré un modèle de paléontologues du Musée canadien d’histoire naturelle d’Ottawa, selon lequel ce redoutable prédateur préhistorique pouvait peser jusqu’à 15 tonnes, écrit le serveur Livescience.

Les modèles montrent que le plus grand représentant de l’espèce pesait environ 70% de plus que le Tyrannosaurus rex le plus lourd connu, surnommé Scotty, a déclaré le co-auteur de l’étude, Jordan Mallon.