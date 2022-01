Týden Tradera : Nejistota z Východu i Západu

Další lednový týden byl opět ve znamení neklidu na trzích. Důležité zasedání Fed nakonec nemělo na uklidnění panic vliv, spíše naopak. Index S&P 500 sesunul pod 4300 bodů a technologický Nasdaq zaznanal prakticky vstup do medvědího trhu při poklesu v jednu chvíli kolem 18 procent pod svými historickými maximy!

America centrální banka Fed ponechala svou politicu sice beze změny, ale éf Jerome Powell naznačil v rámci tiskové konference po zasedání, že brzy bude vhodné zvýšit cílové sazby “. Zároveň Fed pokračuje v nábut aktiv v rámci svého plánu QE a do začátku března. To nedávalo vzhledem k minulým vyjádřením ohledně bankovní rozvahy Fedu moc smysl. Proč jí chtějí ještě navyšovat, když jí mají záhy naopak pořádně snižovat?

Hra s rozvahou

K této věci na začátku měsíce powell uvedl : « Máme na paměti, že rozvaha činí devět bilionů dollars a je daleko nad úrovní, kde par měla být věci. Trhům se po zasedání také nelíbila zejména ta ást konference, kdy došlo k tomu, e centrální banka uvedla, e sazby by se mohly zvyšovat spolu s poklesem bilance. Randonnée Tedy takový dvojitý“.



Musk za den přišel o 26 milliards de dollarsů, na akciích tratila ada miliardářů Dirigeants Poklesy akcií zejména technologických firem zamávaly pořadím a výší majetku nejbohatších obyvatel zeměkoule. Lídr žebříčku, spoluzakladatel Tesly a vizionář Elon Musk, jen během tvrtka přišel o 25,8 milliards de dollarsů (560 milliards de couronnes). Meziročně chudší je 18 z 20 nejmovitějších miliardářů na světě, vyplývá z aktuálního ebříčku agentury Bloomberg. duk Přečíst lánek



Také informace, e sazby by se mohly zvyšovat na každém zasedání v letošním roce působilo na trhy, jako hodně ledová sprcha. Powell v tomto případě jistě nechtěl trhy vyděsit a působit příliš jako jestřáb, ale zjevně se mu to nepovedlo a investoři mají nyní přetrvávající obavy z příliš rychovláního rychovlánílšti poli. Důvodem těchto postupů je rostoucí obava z pomalého stupu nákladových oků, a tedy prudce zvyšující inflace.

Na východ strach

Obavy z Ruské invaze na Ukrajinu zatím neodezněly, a to i přes horečné úsilí států v Evropě – jednalo po delší době v takzvaném Normandském formátu Francie, Ukraine, Rusko, Německo. Z rostoucího napětí profitují určité skupiny těžařů produits. Ropa a plyn budou klíčové komodity, které by musely v případě nastávajícího Kontaktu být více importovány do Evropy z jiných států.



Tenze na Ukrajině sráží ruské akcie i rubl. Výprodeje stíhají i bitcoin De l’argent me hlavní index ruských akcií odepsal více než est procent a výrazně dolů zamířil i ruský rubl, který je k dolaru na nejnižších hodnotách od podzimu 2020. Podle vtah analytiků je zamz tímto propade propade Výprodeje stíhají pris kryptoměny. TK, elz Přečíst lánek



V tomto duchu došlo k jednání mezi USA a Katarem ohledně možného dovozu zkapalněného plynu do EU. Ta par mohla být vystavena tlaku Moskvy skrze snižování zimních dodávek plynu do Evropy. Zásadní průlom contre diplomakých jednáních ohledně Ukrajiny zatím nelze očekávat. Ovšem možný dopad hrozby zavedení celé řady Ekonomických sankcí na Ruskou federaci lze pozorovat na výprodejích na Moskevské burze. Zejména bankovní tituly jsou pod velkým tlakem prodejců kvůli jedné ze zvažovaných sankcí: odpojení tamního bankovního systému od platebního systému SWIFT.

Solidní výsledky Microsoftu a IBM

Z velkých jmen reportovaly v tomto týdnu IBM a Microsoft a obě společnosti pro změnu významně překonaly analytická očekávaní trhu. V případě IBM došlo k prudkému meziročnímu růstu tržeb o 6.5 procenta na 16.7 billion dollarsů. Jednalo se tak o nejvyšší růst za 10 let! Důvodem tohoto zlepšení je přeorientování firmy na hybridní cloudové služby v rámci softwarové divize. Hrubá marže IBM 56.9 procenta pak ukazuje na spěch nedávno proběhlé restructuration celé společnosti. Akcie IBM na zprávy reagovaly růstem až o 7.5 procenta a mohly by v něm v příštích týdnech dále pokračovat.

Softwarový gigant Microsoft pak také představil sadu solidních ísel, která ukazují na spěch cloudových služeb pro korporátní sféru. Tržby not rostly o více než 20 procent. Firmě prospívá vyšší využití HO, un tedy vyšší světová poptávka po cloudových ložištích. Čistý zisk dosáhl a pris růstu přes 20 pour cent, a konkrétně 18,7 milliards de dollarsů. Zákazníci využívají zejména balíky MS Office z důvodu studií a práce z domova. spěch pak má zejména MS Teams, který je univerzitami a kolami hojně využíván. Vzhledem k tomu, e management Microsoftu uplatňuje díky vysokým ziskům výplatu dividendy a odkup akcií, tak lze íct, e mají akcie solidní podporu. A nynější poklesy na trzích tak mohou být skvělou příležitostí do tohoto titulu vstoupit.

Nidetsk naznacil

Z hlediska zpráv v domácí Ekonomice bylo poměrně mrtvo. Vody rozbouřilo pouze vystoupení bankéře Nidetzkého, které přineslo trochu světlo do dalšího postupu NB. mob se pro agenturu Bloomberg vyjádřil v následujícím duchu : Chceme zvyšovat sazby co nejrychleji to jde, abychom se vyhnuli tomu, že se ocitneme za křivkou, nechceme avat Ekonomiku vyokstaý. »

Podle jeho názoru par základní sazba mohla na jaře vrcholit zhruba kolem pěti procent. NB podle něj chce svým agressif utahováním měnovépolitiky rychle zkrotit inflaci a vyslat signál, e výpůjční náklady zůstanou vysoké co nejkratší dobu to půjde. Případné uvolnění měnovépolitiky par případně mohlo přijít na konci roku 2023.



Microsoft posiluje na herním trhu. Kupuje tvůrce herní série Call of Duty Zprávy z firem Microsoft a rapporté 68,7 milliards de dollars… Activision Blizzard, tvůrce videoher, který stojí za franšízou herní série Call of Duty”. Má jít o největší akvizici Microsoftu v historii, a také největší akvizici v dějinách herního průmyslu, píše Bloomberg News. Akcie Activision Blizzard a pris otevřením burzy přidávají 40 procent. vku Přečíst lánek





eši doma střeží poklad. Drží dvakrát více zlata než je v sejfech NB De l’argent eská republica loni rozšířila svůj zlatý poklad“, který je uložený v sejfech eské národní banky, o více než tunu. eši ale mají doma dvakrát více zlata než centrální banka. Na Chorvaty ale ani not nemají. Lukáš Kovanda Přečíst lánek