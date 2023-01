Tu peux aussi laisser couler l’année, tu n’as pas à être juste mon fils. Comment ça marche? | Affaires

L’avantage est que ces placements s’apprécient avec le temps et conservent leur valeur face à l’inflation. Les prix des actions sont donnés en bourse et fluctuent en fonction de ce qui se passe avec l’émetteur ou dans l’économie. Alors que dans les investissements alternatifs, la valeur à long terme augmente à mesure que la quantité d’argent dans l’économie augmente. Martin Kov, cofondateur et gestionnaire du fonds d’investissement Wine Management, montre comment les banques centrales populaires impriment des fonds de pension.

Les distillats et les vins ont une durée de conservation de plusieurs centaines d’années lorsqu’ils sont correctement stockés, période pendant laquelle leur valeur augmente. La condition est bien sûr la qualité de l’investissement. 800 millions de bouteilles de ron sont remplies de la célèbre région viticole française de Bordeaux. Mais seulement deux pour cent de cela est investi. Derrière cela se cache une capacité prouvée à mûrir pendant des décennies dans une bouteille et à s’améliorer. Seuls quelques raisins et quelques variétés de raisins sélectionnés entrent dans cette catégorie, dit Kov.

Wine Management, qui est un fonds d’investisseurs qualifiés (selon les lois et réglementations en vigueur, l’investissement minimum est d’un million de couronnes), dispose de 19 000 bouteilles de vin d’investissement d’une valeur d’environ 150 millions de couronnes dans son entrepôt. Ce sont des vins exclusifs de France et d’Italie.

Les prix sont fixés par Londres

Les investisseurs individuels dans des fonds viticoles ou des collectionneurs indépendants doivent-ils attendre longtemps ? Vno est un organisme vivant qui a son propre cycle de vie. Selon Kove, les investissements mûrissent sur des décennies, puis atteignent un sommet qui, du point de vue d’un profane, se manifeste par un goût extraordinaire, et vous restez pendant un an. S’ils ne commencent pas à chuter à partir de ce sommet, ils peuvent être gravés sur leur croissance en valeur.

Sur les marchés mondiaux, les prix sont cotés par la Bourse de Londres Liv-ex, qui a été fondée en 1999 et est négociée par voie électronique. Outre la bourse, les commerçants du monde entier ont également accès aux salles des marchés. La France occupe la première place parmi les nations commerçantes.

Depuis 2000, les bourses ont compilé un indice Liv-ex, basé sur un groupe spécifique. Par exemple, le Liv-ex Fine Wine 1000, contenant un millier de titres de vins, a augmenté de 44,22% en valeur à fin novembre 2020 par rapport à la cinq dernières années.

Wine Management est aux prises avec la bourse. Il construit son portefeuille quatre fois par an à l’avance en fonction des cours de Londres. Nous évaluons toujours les fonds à la fin du trimestre, afin que les clients puissent voir comment leur investissement est évalué. Et une fois par trimestre, il est possible d’entrer ou de sortir des fonds, k Kov.

Selon lui, depuis 2018, date à laquelle le fonds a été créé, les investisseurs ont contribué à hauteur de 18,1 %. Quant au fonds du vin, ses revenus oscillent entre 5 et 10 % par an. Mauvais non seulement dans la façon dont vous construisez votre portefeuille, mais aussi dans son état. Vous pouvez avoir une année où vous gagnez beaucoup et une autre année où vous êtes nul, dov Kov.

Whisky pour des millions de couronnes

Il dispense immédiatement à son client une précieuse bouteille de whisky écossais. Au total, 600 d’entre eux ont été remplis dans la distillerie Macallan en Écosse il y a 72 ans, sa valeur est estimée à 3,75 millions de couronnes. Nous l’avons acheté en mai de cette année pour 1,73 million de couronnes, propriété du fonds de gestion des investissements dans l’alcool.

Le whisky a l’avantage de ne pas se gâter en bouteille, sa durée de conservation est illimitée. Le prix ne fait qu’augmenter. Il n’y a que quelques bouteilles comme celle-ci dans le monde. Et que se passera-t-il alors ? Quelqu’un l’achète et le boit. Je vais le dire ainsi : quand quelqu’un vend du Palladium (plusieurs centres commerciaux à Prague, ndlr), et certainement pour beaucoup d’argent, je n’ai pas besoin de regarder quelques millions. Cela devrait être une blague pour votre partenaire amateur de whisky. Ou si ces beautés sont utilisées dans des restaurants chers, où vous paieriez pour une assiette d’assiettes imprimées, développez les balances Kov.