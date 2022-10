L’annonce de la démission de la première ministre britannique Liz Truss a apparemment fait le bonheur de la Russie. Le ministère des Affaires étrangères a répondu à l’information en disant que Truss était un « dirigeant honteux » qui était « très inculte ». Le président français Emmanuel Macron a déclaré peu après l’annonce du Premier ministre britannique qu’il espérait que la Grande-Bretagne retrouverait la stabilité dès que possible.

Marija Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a été la première à répondre au nom de Moscou. Il a déclaré que la diplomatie russe saluait le départ de Truss en tant que Premier ministre Agence Reuters. Selon Zakharova, Truss était « un chef honteux dont on se souviendra comme d’une personne analphabète ».

Selon Reuters, il faisait référence à la visite de Truss à Moscou en février, peu avant le début de l’invasion de l’Ukraine, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères. Là, comme d’autres représentants de l’Occident, il a essayé de prévenir les conflits. Trussová, entre autres, s’est entretenu avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et a apparemment confondu deux territoires russes, qu’il a identifiés comme faisant partie de l’Ukraine. Ce qui a suivi a été une vague de ridicule dans les médias russes et par les politiciens russes.

Les responsables russes avaient une mauvaise opinion du poste de premier ministre de Truss depuis le début et ont apprécié bon nombre de ses faux pas. Après sa nomination en septembre, Lavrov a déclaré que Truss était incapable de faire des compromis et s’est demandé comment le dirigeant britannique pouvait dire qu’il ne savait pas si le président français Emmanuel Macron était « ami ou ennemi ».

La stabilité doit venir, dit Macron

Selon Emmanuel Macron, il est important que le Royaume-Uni retrouve la stabilité au plus vite après la démission de Truss. Le président français l’a dit à Bruxelles à son arrivée au sommet de l’UE. La Maison Blanche a assuré que les États-Unis entretiendraient des relations étroites avec celui qui succédera à Truss au poste de Premier ministre. Le départ de l’homme politique conservateur a été salué par le ministère russe des Affaires étrangères.

« Ce que nous voulons avant tout, c’est la stabilité », a déclaré Macron. « Sur le plan personnel, je suis toujours triste de voir partir un collègue », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Elysée a rencontré Trussová il y a deux semaines à Prague lors d’un sommet de la Communauté politique européenne. Leur rencontre a été considérée comme un rapprochement entre la France et la Grande-Bretagne après que Truss a confirmé que Macron était un ami de son pays. Les deux politiciens se sont alors mis d’accord sur une autre réunion conjointe, qui, par exemple, la BBC a envisagé une nouvelle phase possible dans les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré que le président Joe Biden publierait une déclaration sur la démission de Truss jeudi soir. Cependant, la Maison Blanche a assuré que les États-Unis entretiendraient des liens étroits avec celui qui succèderait au Premier ministre.