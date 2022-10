Trouvons la force d’être les porteurs de l’héritage de Masaryk, Rašín et de dignes légionnaires

Discours du maire Michal Rosa à l’occasion de l’anniversaire de la République Chers Messieurs, Distingués Invités, Le 8 janvier 1918, les 14 points du président américain Woodrow Wilson ont été annoncés. Leur importance pour le futur État tchécoslovaque est indéniable, même si cette déclaration ne garantissait pas la formation d’un État indépendant, mais au dixième point ne demandait que l’autonomie des États austro-hongrois. Grâce aux efforts de Tomáš Garrigue Masaryk, l’État de Tchécoslovaquie était déjà internationalement accepté en 1918, et la Tchécoslovaquie acquit ainsi une position vraiment exceptionnelle, étant le seul État successeur de l’Autriche-Hongrie, dont l’existence future fut reconnue par les Alliés avant même Paris. Conférence de paix en 1919. L’exil représenté par Masaryk, tefánik et Beneš n’aurait pas été possible sans le soutien d’associations d’expatriés de France, de Grande-Bretagne, de Russie et surtout des États-Unis. Les politiciens nationaux, pour des raisons compréhensibles, ne sont apparus sur la scène que plus tard lors de la Déclaration des Rois Mages au début de janvier 1918. Rappelons que d’éminents représentants de la Première République Alois Rašín, Karel Kramář, Vincenc ervinka et Josef Zamazal ont été condamnés à mort pour activités de résistance en juillet 1916 pour trahison et espionnage. Ils ont été amnistiés dans le cadre d’une tentative de dialogue avec l’opposition en juillet 1917. La position de négociation du futur président Tomáš Garrigue Masaryk reposait fortement sur la force de la légion tchécoslovaque. Le pays inexistant avait une armée de plus de 100 000 soldats. Ainsi, sur la base des efforts, de l’argent et surtout des sacrifices de ces personnes, le 28 octobre 1918, le Comité national de cinq membres à Prague a déclaré l’indépendance de la Tchécoslovaquie. Ce qui unit un professeur d’université tchèque au King’s College, un général français d’origine slovaque, un docteur en droit de Nechanice à ses compatriotes de Chicago à St. Pétersbourg ? Où ont-ils trouvé le courage d’aspirer à quelque chose d’aussi grandiose et apparemment impossible ? Qu’est-ce qui a poussé les légionnaires à combattre sur les fronts français, italien et russe ? Le dénominateur commun de tous ceux mentionnés est le patriotisme. 104 ans se sont écoulés depuis les événements dont nous parlons. Ces dernières années, nous nous sommes habitués à voir davantage le drapeau tchèque comme toile de fond pour les événements sportifs. Cette année, nous voyons le drapeau plus souvent et entendons les mots patriotisme. Il est vrai que les citoyens ont la possibilité d’exprimer ouvertement leur opinion, d’exprimer leur désaccord, leur inquiétude ou même leur colère. C’est une manifestation du libre arbitre. Ce n’est pas à nous de juger. Il existe de nombreuses raisons légitimes de descendre dans la rue, mais soyons honnêtes sur nos véritables motivations. Ne soyez pas enveloppé de patriotisme si nous poursuivons d’autres objectifs. Le patriotisme est le dévouement à son pays d’origine. Le patriotisme est différent du nationalisme, à savoir la relation avec sa propre nation. Le nationalisme extrême, qui croit en la suprématie d’une nation, est appelé chauvinisme. Je crois qu’aucun vrai patriote ne place son propre bien-être au-dessus de la vie des autres, même s’ils vivent dans un autre pays. Personne qui aime sa patrie ne sacrifiera la patrie d’un autre pour un faux sentiment de sécurité. Notre premier président, Tomáš Garrigue Masaryk, a magnifiquement dit que « le patriotisme est l’amour de sa propre nation, pas la haine des autres ». Notre patrie n’a que 104 ans. En un temps historiquement court, il a été testé à de nombreuses reprises. Il a été attaqué à plusieurs reprises, trahi par des alliés de l’ouest, des alliés de l’est et par son propre peuple. À chaque époque, aussi difficile soit-elle, il y a des gens parmi nous qui sont prêts à sacrifier leur confort, leur bien-être et souvent leur vie pour le pays. Trouvons aussi la force d’être les dignes porteurs de l’héritage de Masaryk, Rašín et des légionnaires.