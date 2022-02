Troupes à la frontière ukrainienne : la crise entre l’Occident et la Russie s’aggrave

La crise entre l’Occident et la Russie à propos de l’Ukraine s’intensifie.

Craignant une invasion russe, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Lettonie, l’Estonie et le Japon ont appelé leurs citoyens à quitter immédiatement l’Ukraine. La République tchèque n’a pas émis de recommandation similaire.

En raison de la menace d’une attaque russe, qui, selon le secrétaire d’État américain Antony Blinken, pourrait commencer à tout moment, même pendant les Jeux olympiques actuels, le président Joe Biden a décidé de transférer 3 000 soldats américains supplémentaires en Pologne. Samedi, le président russe Vladimir Poutine discutera de la crise avec Biden et le président français Emmanuel Macron.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a mis en garde contre un conflit armé, affirmant qu’il y avait un danger de la part de la Russie autre qu’une attaque directe. Par exemple, les tentatives de renversement du gouvernement à Kiev ou les cyberattaques.

Plus de 150 000 soldats

Moscou nie qu’il attaquera un pays voisin. Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé aujourd’hui les pays occidentaux d’essayer de dissimuler leurs « propres actions agressives » avec de « fausses informations » sur l’invasion imminente de l’Ukraine par la Russie. Le ministre russe de la Défense a également appelé l’Occident à aider à apaiser les tensions en cessant d’armer l’Ukraine. « Cela a juste attiré notre attention à l’époque. Cela a été fait de manière démonstrative. On ne sait pas très bien pourquoi », a déclaré Sergueï Choïgou lors d’une rencontre avec le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace à Moscou.

Des avions américains ont livré aujourd’hui 90 tonnes de munitions supplémentaires à l’Ukraine, a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Oleksij Reznikov. Au total, selon le ministre, les États-Unis ont transporté plus de 1 300 tonnes d’aide militaire, provenant d’un paquet de 200 millions de dollars (environ 4,35 milliards CZK) à Kiev. Les livraisons comprenaient, entre autres, le missile guidé antichar Javelin, qui, selon les analystes, peut détruire efficacement les chars russes.

Le conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a demandé aujourd’hui aux Américains encore en Ukraine de partir dans les 48 heures. Selon lui, l’offensive russe pourrait commencer à tout moment dans les prochains jours, peut-être avec des frappes aériennes, ce qui rendrait plus difficile la sortie du pays.

« (La Russie) a tout ce dont elle a besoin pour faire face à tout, d’une invasion mineure à l’est, d’attaques mineures partout en Ukraine à une invasion majeure et une éventuelle occupation de l’Ukraine ou de certaines parties de celle-ci », a déclaré le chef de Nils, Andreas Stensoenes.

Selon lui, Moscou dispose de plus de 150 000 soldats, d’armes de pointe et de toute la logistique nécessaire à la frontière ukrainienne. « Il est difficile de dire si l’attaque était possible ou non, car la décision est entièrement entre les mains du président russe (Vladimir Poutine) », a-t-il ajouté.

Soutien à l’Ukraine

Selon le ministre des Affaires étrangères Dmytra Kuleba, Kiev a officiellement interrogé la Russie sur ses activités militaires par le biais du mécanisme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et attend une réponse dans les 48 heures.

Les États-Unis et d’autres pays occidentaux apportent leur soutien à l’Ukraine dans le but d’empêcher une nouvelle attaque de la Russie. L’Occident a averti Moscou, qui a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 et soutient une insurrection séparatiste dans le Donbass dans l’est de l’Ukraine, qu’une éventuelle invasion de l’Ukraine entraînerait des sanctions et des conséquences sans précédent.

Même neuf heures de négociations sur une résolution du conflit dans le Donbass au niveau des conseillers politiques des hauts représentants des pays des « Quatre normands » (Russie, Allemagne, Ukraine et France) à Berlin n’ont pas porté leurs fruits en raison d’interprétations différentes. du traité de paix de Minsk, s’est plaint le négociateur russe Dmitry Kozak.

Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, les pourparlers n’ont pas abouti car la Russie a insisté pour que Kiev entame des pourparlers directs avec les séparatistes, ce que l’Ukraine a refusé. Selon des diplomates, les négociations reprendront en mars.