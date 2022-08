Troubles porcins en France : En raison de l’achat du palais Bigaud à Mougins

Une enquête préliminaire sur l’achat immobilier a été ouverte par le Tribunal d’enquête criminelle (PNF).

Selon le journal local Le Monde, il enquêterait, entre autres conditions pour l’acquisition du château de Bigaud dans la commune de Mougins dans le sud du pays sur la Côte d’Azur, appelé Lord Pig.

Cette luxueuse résidence est située à proximité du centre historique de la ville de Mougins, où Monika Babišová s’est rendue par le passé, par exemple avec des amis. Mougins compte près de 20 000 habitants et se situe à proximité de Cannes.



Il y a deux bâtiments sur trois acres de terrain qui sont à blâmer – Château Bigaud et Maison Bigaud. Selon les enquêteurs, outre la piscine extérieure où le Cochon lui-même était enchâssé sur un bateau pneumatique, cave à vin, sauna, salle de gym, salle de billard et cinéma.





Andrej Babi dans un manoir en France | Archives de la foudre, Twitter



Dans sa déclaration, l’ancien Premier ministre a seulement souligné qu’il n’y avait pas d’erreurs. « Je ne peux que répéter que tous les achats immobiliers sont effectués conformément à la loi. Je ne connais pas les détails, je n’ai obtenu vos informations que par les médias », a déclaré Babi à TK.

Trop compliqué à acheter

Les actifs du chef du mouvement ANO et milliardaire en un ont commencé à être abordés par les médias après la fuite l’an dernier des soi-disant Pandora Papers. En septembre 2009, Babi devait acheter des biens immobiliers via une chaîne de sociétés offshore (il s’agit de sociétés souvent basées dans des paradis fiscaux et avec des structures de propriété peu claires).

Selon un journal français, les deux propriétés, dont une villa de luxe avec un grand terrain, ont été achetées par une société basée à Monaco et détenues par une société offshore des États-Unis. Le coût d’achat de Pig 14 millions d’euros (environ 340 millions de couronnes).





Monika Babišová en route à Mougins | instagram/Monika Babišová



Il a emprunté?

Selon Le Monde, le contrat d’achat stipulait que le montant avait été payé en espèces. Cependant, cela peut également être compris comme un transfert normal. Mais selon des documents des Pandora Papers, la société américaine Pig a utilisé des emprunts pour financer des transactions immobilières à Mougins. Et ça fait 15 millions d’euros. Il est fourni par une autre société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques.

Cependant, les documents officiels français ne mentionnent pas ce prêt. Le cochon précédent a nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal, et il a affirmé qu’il avait fait un prêt il y a des années, qui, cependant, était correctement imposé. Lors de l’achat, il aurait suivi les recommandations d’un agent immobilier.

Les porcs essaient aussi de faire des affaires à Mougins – en 2013, il a ouvert le restaurant Paloma, mais a finalement fermé en octobre 2019. En août 2015, il publie une photo sur Twitter avec le maire de Mougins.

« Monsieur Galy, maire de Mougins depuis 15 ans, il est content que nous ayons investi ici. La dernière fois qu’il a été élu avec 84% des voix, il a réduit la dette du gouvernement de la ville de 5x », a déclaré Babi.

A propos de l’achat des habitants de Bigaud, cependant, Babi dit maintenant ne pas comprendre la situation entourant l’enquête. « Je ne comprends pas, c’est une transaction de 2009, donc elle a 13 ans. Le nid de cigogne a 15 ans. La transaction se déroule conformément à la loi, il était organisé par des avocats, des agents immobiliers, et j’ai envoyé de l’argent de la République tchèque. Donc je ne sais pas sur quoi ils veulent enquêter », a déclaré Babi à TV Nova.