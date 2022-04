Trois stations, trois pour cent. L’audience de Barrand a diminué

Jaromír Soukup reste de loin le modérateur le plus puissant sur les écrans de télévision tchèques. Le propriétaire et directeur du groupe de télévision Barrandov est le roi des formats de studio, où dans une petite zone, seule la scène de base est modifiée, l’éclairage est modifié et de nouvelles émissions naissent. La plupart des émissions du soir de Barrandov sont basées sur la durée pendant laquelle Jaromír Soukup peut parler de n’importe quel sujet.

Cependant, les possibilités de production et de rédaction de Barrandov sont si limitées qu’il est impossible de différencier visuellement l’actualité, le journalisme et le divertissement. Tout est réalisé et filmé de la même manière : Jaromír Soukup est assis à une table, sur une chaise ou se dirige vers l’écran. Comme il n’y avait ni signalement ni personnel sur le terrain, tout se faisait en intérieur et le matériel graphique se limitait à des photos d’agence projetées sur un écran à côté de l’animateur. Le caméraman remplace le plan d’ensemble par des détails, parfois l’angle change.

Avec ce traitement, Barrandov économise de l’argent, mais ressemble plus à un YouTuber politique américain qu’à une émission de télévision moderne. Des nouvelles de l’entreprise, liées au nom de la quinzaine VIP Svět, qui appartient également à Jaromír Soukup, ont également été prises sous la forme d’une photo annotée.

De plus, l’entrepreneur médiatique est un modérateur universel, il obtient donc également le genre à Barrandov cuisiner avec des célébrités. Souvent, à l’écran, les émissions manquent de ce qui rend le spectateur plus attrayant : l’intérêt, l’unicité, la différence et l’ajustement. Si un modérateur est à l’écran à tout moment, vous ne serez pas familiarisé avec l’émission de l’auteur.

Par exemple, le lundi 4 avril 2022, le Jaromír Soukup appartient à tout le bloc du soir à partir de 19h25, lorsque Mes Messages commencent, jusqu’à 23h10, lorsque l’Instinct Jaromír Soukup se termine. Durant cette période, il alterne plusieurs rôles : commentateur politique, glossaire des termes du show business, animateur de débats politiques, et animateur d’interviews de personnalités populaires. Chacune de ces disciplines est généralement une compétence spécialisée qui nécessite une préparation éditoriale. Cependant, Soukup passe d’un rôle à l’autre sans changer de manière significative son style de modération.

Une composition de programme presque identique suit les mardis et mercredis. Jeudi, Jaromír Soukup s’est également entretenu avec Miroslav Kalousek, et vendredi, l’émission s’est terminée à 21h20. Nuits de week-end assurées par des rediffusions. D’une part, Jaromír Soukup peut fièrement être présenté tous les jours de la semaine. Cependant, en même temps, leur contenu est tellement interchangeable que Barrandov peut le répéter à tout moment.

Le modérateur Honza Musil a longtemps soutenu Soukup pour diffuser, mais Barrandov a mis fin à sa collaboration avec lui. Alors que le programme Jaromír Soukup domine la station principale du groupe Barrandov, l’édition d’archives de Relations dangereuses avec Honza Musil, en revanche, domine la chaîne secondaire de Barrandov Kino.

D’ailleurs, même si la station s’appelait Kino, elle n’a pas diffusé un seul film pendant toute une semaine, selon une émission publiée sur le site. Des rediffusions de talk-shows ont alterné avec de longs blocs de télé-achat, et des rediffusions occasionnelles d’épisodes de la série télévisée allemande Father Braun sont apparues.

A quoi sert la licence ?

Les termes de la licence qui permettent à Barrandov Kino de diffuser (PDF) parle clairement. La grille de programmation de la station se compose principalement d’acquisitions de films et de séries, et non des programmes eux-mêmes. Les conditions du programme parlent de romances étrangères, de films familiaux, de westerns, de science-fiction, de comédies ou de longs métrages catastrophes.

Cependant, des choses comme celle-ci apparaissent sporadiquement sur les émissions de Barrandova Kino, de plus, ces travaux couvrent 24 heures d’émission. En mars, par exemple, la station a diffusé le film néerlandais The Warrior’s Journey, et propose également deux séries policières françaises The Art of Crime.

Quelque chose de similaire s’est produit à la station Barrandov Krimi. Les termes de la licence (PDF) était un peu curieux, car cette station a été créée à l’origine comme un programme familial Barrandov Plus. Au fil du temps, cela modifie l’orientation et le contenu, ainsi qu’une partie de l’état du programme, mais en même temps, les principaux paramètres de la licence restent.

On dit maintenant que Barrandov Krimi compile le programme tout au long de la journée principalement à partir de programmes d’animation axés sur les enfants d’âge préscolaire, des programmes pour les écoliers, des émissions du soir pour les adolescents, des documentaires du soir et des drames du soir. « De nouveaux genres seront inclus dans le programme 24 heures sur 24, tout en maintenant une part de 51% des programmes pour enfants et documentaires principalement américains pour différents groupes d’âge », a déclaré le dernier changement de licence en décembre 2018.

Réalité? En plus de l’occurrence rare du pasteur Braun déjà mentionnée, des rediffusions de l’émission de télé-réalité judiciaire Judge Barbara et Judge Alexander tournaient dans le programme. Les programmes d’acquisition, sans parler de l’Amérique, sont difficiles à trouver. Barrandov Krimi a lancé une édition archivée de l’émission pour les parents Nous avons des enfants jusqu’à la diffusion du matin.

En raison d’écarts par rapport aux conditions de licence, la diffusion de Barrandov a été gérée en juin 2021 par le Conseil de la radiodiffusion, qui a donné aux opérateurs de la station 90 jours pour la corriger. Cependant, le programme actuel du groupe Barrandov montre que la bibliothèque de programmes n’est pas suffisante pour couvrir trois stations de diffusion en continu. Peut ne pas avoir suffisamment de fonds pour acheter des programmes à des distributions étrangères, les doubler (ou en acheter les droits) et leur fournir des sous-titres conformément à la loi.

Trésor de la terre

L’une des rares nouveautés du programme de Barrandov, dans laquelle Jaromír Soukup n’apparaît pas, est un autre format de studio appelé Trésor de la terre. Vous connaissez peut-être cette émission : au début c’était Première diffusion télévisée. Depuis 2018, a lancé trois séries. Toute personne qui estime avoir une antiquité de valeur à la maison et qui souhaite la proposer à la vente à un groupe de cinq acheteurs expérimentés peut participer au salon.

Comme dans Prime, Jan Rosák est le modérateur de l’événement, et la scène reste la même. Ce spectacle est basé sur le modèle allemand (original avec le titre De l’argent pour Rare créée en 2013 sur ZDF). À Barrandov, il s’agit d’un épisode de quatre-vingts minutes pour l’émission du soir, diffusé après deux épisodes à partir de 17 heures. Le trésor de la terre est apparu pour la première fois à Barrandov le 14 février 2022.



Auteur : TV Barrandov Trésors de la terre animé par Jan Rosák

Cependant, les données officielles de mesure d’audience électronique Nielsen Admosphere sont à la disposition de l’Association of Television Organizations Afficherque Barrandov n’a pas réussi à attirer un public. Au contraire : le groupe Barrandov a diminué non seulement en nombre de téléspectateurs, mais aussi dans les offres des opérateurs qui ont déplacé leurs stations vers une position inférieure.

En janvier 2021, la moyenne d’écoute quotidienne du groupe Barrandov était de 4,94 % des téléspectateurs de plus de 15 ans. Ensuite, l’intérêt pour lui a commencé à décliner et en novembre 2021, il est tombé en dessous de 3 % – en particulier 2,95 % des personnes de plus de 15 ans.

La baisse s’observe également aux heures de grande écoute : en janvier 2021, environ 4 % des téléspectateurs se sont assis pour l’émission du soir du groupe Barrandov. En novembre de la même année, la moyenne n’était que de 2,27 % des adultes entre 19 h et 22 h.

À la mi-mars 2022, une partie du groupe de Barrandov toute la journée déplacé environ 2,88% des téléspectateurs ont plus de 15 ans, aux heures de grande écoute, c’est 2,42%. Ce sont à peu près les mêmes proportions que Prima Max ou Nova Cinema peuvent produire par eux-mêmes.

Barrandov a annoncé la nouvelle du programme essentiellement par accident, ce n’était pas une base complète pour les saisons individuelles, comme le font d’autres chaînes de télévision. En plus de Treasure of the Ground, la station propose cette année un conseiller en placement d’une demi-heure, toujours avec Jaromír Soukup devant la caméra. première Comment être riche ? il est sorti le 26 janvier et a depuis enregistré plusieurs épisodes.