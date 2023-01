Trois sont morts à Nice, à Avignon ils ont vaincu les assaillants. La France renforce la sécurité

« Mes collègues fumaient à l’extérieur. Tout d’un coup, ils ont immédiatement couru à l’étage, indiquant que quelqu’un était fou à l’extérieur. Nous avons entendu plusieurs coups de feu, six ou sept. Nous étions une vingtaine à nous cacher dans le bureau, c’était très stressant. Nous avons vu la police sommes entrés dans l’église. Nous nous sommes tenus à l’écart des fenêtres », a expliqué un témoin au journal peu après l’attaque. Joli tapis.

Le meurtre a eu lieu vers neuf heures du matin. « Je confirme qu’il y a tout porte à croire qu’un attentat terroriste a eu lieu près de la basilique Notre-Dame de Nice », a écrit le maire de la ville, Christian Estrosi. Un membre du Parti républicain de centre-droit affirme que la France est à nouveau victime de « l’islamofascisme ».

Selon lui, l’homme a crié « Allahu Akbar » (Dieu est le plus grand). L’attaque a eu lieu dans le centre-ville. Le kamikaze a tué deux personnes, un homme et une femme, à l’intérieur de l’église. Il a également poignardé une autre femme qui a réussi à s’échapper dans un bar voisin mais est décédée plus tard. Des sources policières ont confirmé à DPA que six personnes avaient été blessées dans l’attaque.

Il est arrivé sur les lieux immédiatement grâce à un témoin qui l’a appelé. La police a ensuite tiré sur l’agresseur dans l’église et il s’est retrouvé à l’hôpital. Le nombre total de blessés n’était pas immédiatement clair.

L’agresseur semble être Bráhím Avisáví, un Tunisien de 21 ans, arrivé en Europe via l’île de Lampedusa en septembre, rapporte l’AFP. Il est venu illégalement en France depuis l’Italie. La police pense qu’il a agi seul et ne recherchait pas d’éventuels complices. Il aurait été indésirable par l’unité anti-terroriste.

La police et les autorités de sécurité ont confirmé qu’une enquête pour « meurtre et tentative de meurtre en relation avec une intention terroriste » et association de malfaiteurs d’auteurs d’actes terroristes a été ouverte.

La police de Tunis a également commencé à enquêter sur l’affaire. Selon lui, l’agresseur était un homme originaire d’un village proche de la ville de Kajruván. Mais les autorités du pays d’Afrique du Nord n’ont pas traité le coupable de radical avant de se rendre en Europe.

Selon Reuters, des policiers armés d’armes automatiques ont mis en place un cordon de sécurité autour de l’église de la rue Jean Médecin, la principale rue commerçante de Nice. Des ambulances et des camions de pompiers sont arrivés sur les lieux.

Selon le journal Nice Matin, plusieurs coups de feu ont été entendus sur les lieux et la panique s’est installée dans les environs. La police et le ministre de l’Intérieur Gérard Darmanin ont exhorté les habitants à éviter la scène du crime. Des explosions ont également été entendues autour de l’église mais c’était la responsabilité de la police, a assuré le porte-parole au Français. Le parquet antiterroriste se saisit de l’affaire.

Macron : la France est attaquée Président de la France Emmanuel Macron a annoncé à Nice que l’équipe débutera avant la prochaine fête de la Toussaint pour protéger l’église ainsi que l’école. Dans le cadre de l’opération Sentinelle se le nombre de soldats dans les rues de France passera de trois mille à sept. Macron a rejeté « l’attaque islamiste », affirmant que la France n’abandonnerait pas. Un président visiblement attristé exprime son soutien aux catholiques. Il a rappelé l’agression d’un prêtre à Saint-Etienne-du-Rouvray en 2016 et le fait qu’ils avaient subi au total trois attentats à Nice. Il a dit aux habitants dans un discours qu’ils devaient le faire unissez-vous quelle que soit votre foi.

L’Assemblée nationale française a observé une minute de silence peu après l’attentat. Selon la politicienne de l’opposition Marine Le Pen, il est significatif que le meurtre ait eu lieu dans une église. Il a de nouveau appelé à la protection de la France contre l’islamisme.

Le mobile de l’attentat de Nice reste inconnu. Pourtant, ces derniers jours, la France est devenue la cible de la colère des musulmans du monde entier.

Après un horrible attentat dans une banlieue parisienne, au cours duquel un islamiste tchétchène a décapité un enseignant local, le gouvernement a déclaré la guerre à l’islam radical et le président Macron a défendu le droit à la liberté d’expression et la publication de caricatures du prophète Mahomet. .

Le ministère de l’Intérieur a mis en place une équipe de crise et Macron est également arrivé sur les lieux de l’attentat vers midi. La ville de Cannes a renforcé la sécurité des églises et des écoles en réponse à l’attaque.

Le Premier ministre Jean Castex a déclaré il y a une heure dans l’après-midi que le risque d’attentat avait augmenté dans toute la France. Dans le cadre du plan Vigipirate, elle a relevé le niveau de menace au plus haut niveau, qui est mis en œuvre en cas de danger imminent ou après qu’une attaque vient de se terminer.

« Je veux vous dire que la nation entière partage l’immense douleur et les émotions. Le pays tout entier pleure cette attaque lâche et barbare. Je tiens à saluer l’intervention de nos forces de sécurité, la police, l’unité RAID et la police municipale de Nice qui sont intervenues. J’apprécie leur réponse exemplaire, leur sang-froid et leur professionnalisme », a déclaré le Premier ministre.

Selon lui, le conseil de défense du pays se réunira vendredi. La sécurité des bâtiments, des espaces publics et des transports sera renforcée.

Selon le présentateur de télévision BFM TV il y a deux jours, dans sa propagande, al-Qaïda menaçait la France, non seulement de vengeance sur l’église, mais aussi sur les prêtres qui soutiennent ouvertement la liberté d’expression.

Les condoléances sont venues de la République tchèque, de l’Italie et de la Turquie mécontentes

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a condamné les crimes de jeudi. « Le meurtre odieux de la cathédrale de Nice ne va pas affaiblir nos rangs pour défendre les valeurs de paix et de liberté. Notre foi est plus forte que le fanatisme, la haine et la terreur. Nous sympathisons avec les familles des victimes et nos frères français », a-t-il écrit. sur Twitter. « Nous sommes unis! » il ajouta.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a également exprimé sa solidarité avec la France. « Je suis complètement choqué par l’attentat barbare de Nice », a-t-il déclaré. Selon le Premier ministre, la Tchéquie soutient Macron et tous les Français. Le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček a également commenté l’attaque.

« L’attaque terroriste extrêmement brutale d’aujourd’hui à Nice, en France, une autre tentative à Avignon et l’attaque contre l’ambassade en Arabie saoudite sont inexcusables, quelle qu’en soit la motivation. Je souhaite adresser mes sincères condoléances à tous les proches et familles des victimes », ​a-t-il écrit sur Twitter.

Dans une lettre adressée à Macron, le président Miloš Zeman a écrit qu’il « a reçu avec une grande tristesse la nouvelle de l’attentat terroriste dans la ville de Nice, qui a fait des morts et des blessés ». « J’ai une perception interne très forte de la symbolique de ce lieu de crime, c’est une basilique chrétienne, qui est une attaque non seulement contre Nice et la France, mais contre nous tous », a poursuivi Zeman.

« En ces temps difficiles, nous ne devons pas nous laisser contrôler par la peur des fanatiques haineux, mais plutôt défendre les valeurs sur lesquelles repose la civilisation européenne, valeurs qui incluent sans aucun doute la liberté de religion, en toute sécurité, sans la menace d’attentat violent. Je tiens à vous assurer que la lutte contre le terrorisme reste l’une de mes priorités et que la République tchèque est prête à soutenir la France et ses autres alliés. Permettez-moi, en mon nom et au nom du peuple tchèque, de Vous exprimer mes plus sincères condoléances, ainsi qu’aux familles des victimes et au peuple français. Avec tout mon respect, Milos Zeman », a-t-il ajouté.

La chancelière allemande Angela Merkel, le Kremlin russe, le président du Parlement européen David Sassoli et le président du Conseil européen Charles Michel et le Premier ministre slovaque Igor Matovič ont également condamné l’attaque.

La Turquie a condamné « sans équivoque » l’attaque « barbare » et a exprimé sa solidarité avec la France, qui s’est récemment disputée sur son approche de l’islam. Le ministère des Affaires étrangères présente ses sincères condoléances aux personnes endeuillées.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit surpris par les nouvelles en provenance de France. « Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. La Grande-Bretagne est aux côtés de la France dans sa guerre contre le terrorisme et l’intolérance », a tweeté Johnson.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis soutenaient leur « plus vieil allié ». Le candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden a également exprimé sa solidarité avec la France.

Des mots de condamnation ont également été ajoutés par le Conseil français du culte musulman qui, en signe de solidarité et de tristesse, a appelé les musulmans à suspendre la célébration du Mawlid. Cette année, il tombe les 28 et 29 octobre, écrit BFMTV.

Nice se souvient encore de l’horreur de juillet 2016

La France ne s’est pas encore remise de l’attaque brutale contre le professeur de lycée Samuel Paty, qui a été décapité ce mois-ci par un jeune Tchétchène pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe.

La défense ultérieure par le président Macron des droits de la caricature et du blasphème a provoqué la colère de certaines parties du monde musulman, et les gouvernements de plusieurs pays musulmans ont accusé Macron de diffuser de la propagande anti-islamique.

A Nice, un attentat terroriste majeur a eu lieu le 14 juillet 2016, lorsqu’un camion a percuté une foule célébrant une fête nationale. 86 personnes sont mortes alors. L’assaillant était Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un Français d’origine tunisienne de 31 ans, la police l’a abattu.

L’agresseur a été abattu à Avignon, le jeune homme a été interpellé à Lyon

Ils ont traité un incident similaire jeudi à Avignon, selon le journal Midi gratuit un homme a attaqué un policier marchant dans la rue avec un couteau. Ils ont tiré sur l’agresseur, l’homme est décédé plus tard des suites de ses blessures. Selon les autorités, le Français de 33 ans, qui a des problèmes de santé mentale, a signalé à un groupe anti-immigration et avait agressé des personnes d’origine nord-africaine dans le passé.

À Djeddah, en Arabie saoudite, un agresseur criant Allahu Akbar a tenté d’attaquer le consulat français là-bas, a rapporté Reuters, ajoutant que l’homme avait attaqué un agent de sécurité avec un « objet pointu ». Ses blessures ne sont pas graves, selon les autorités.

Selon le porte-parole de la police, les gardes diplomatiques ont réussi à attraper l’agresseur, selon les informations actuelles, l’agresseur était âgé d’une quarantaine d’années. Le garde du consulat blessé a été transporté à l’hôpital pour y être soigné, selon l’agence de presse officielle saoudienne SPA. L’ambassade de France à Riyad a condamné l’attaque et a demandé aux citoyens français en Arabie saoudite de faire preuve de prudence.

La critique française des caricatures du prophète Mahomet était beaucoup plus modérée en Arabie saoudite, qui abrite les sites les plus sacrés de l’islam, que dans de nombreux autres pays arabes, selon AP. Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré qu’il « rejette toute tentative d’associer l’islam au terrorisme et condamne les caricatures offensantes du prophète ».

Les religieux saoudiens ont également condamné les caricatures, citant « la miséricorde, la justice et la tolérance » du prophète Mahomet, selon AP.

Le journal Nice Matin écrivait également dans l’après-midi qu’ils avaient interpellé un jeune Afghan avec un couteau à la main. Il aurait voulu attaquer, mais la police l’a arrêté à temps.