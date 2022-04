Trois randonneurs de l’équipe Bogotá se qualifient pour les Championnats du monde d’athlétisme en Oregon | IDRD

José Montaña, Eider Arévalo et Arabelly Orjuela ont obtenu leur box après avoir obtenu les notes minimales requises.

Le BMX, le karaté, l’escrime et le billard ont également permis à l’équipe Bogotá de remporter la victoire ce week-end.

« Nous sommes très satisfaits du bon résultat de nos athlètes de l’équipe Bogotá. Nous avons classé trois randonneurs à la Coupe du monde, Carlos Ramírez s’est démarqué en BMX en France, le karaté a brillé aux Championnats d’Amérique du Sud, et en billard, Johana Sandoval a régné sur le pays. Nous devons continuer à travailler et à soutenir ces athlètes qui nous donnent tant de joie », a déclaré (e) le directeur de l’IDRD, Javier Suárez.

Bogotá DC, 25 avril 2022 (Rp).- Trois marcheurs se sont qualifiés pour les Championnats du monde d’athlétisme, le bronze en BMX en Europe, l’or et l’argent en karaté au niveau sud-américain, la double médaille d’or au billard, entre autres belles performances, par les athlètes de l’équipe Bogotá au cours de la semaine qui s’est terminée.

Pour le monde

Trois randonneurs de l’équipe Bogotá ont atteint le score minimum requis et remporté leur entrée aux Championnats du monde d’athlétisme qui se dérouleront dans l’Oregon, aux États-Unis, du 15 au 24 juillet, lors du World Athletics Racing Walking Tour. ), qui a eu lieu à Dudince, en Slovaquie, dans la course de 35 kilomètres.

José Montaa a terminé cinquième et a battu le record sud-américain avec un temps de 2 h 30 min 46 s ; Eider Arévalo, pour ses débuts sur cette distance, a atteint la 12e place avec un temps de 2 h 32 min 08 s, et étudie maintenant avec son entraîneur les options pour faire 20 et 35 kilomètres aux Championnats du monde ; et chez les femmes, Arabelly Orjuela est neuvième avec 2.53:15.

« Je suis très content de ce résultat lors de mon premier test de 35 kilomètres. Je me sens bien et je pense que c’est une bonne 12e place, car le score minimum a été fait pour participer à la Coupe du monde de l’Oregon. Là, nous fixerons à 20 kilomètres, et nous verrons si nous en faisons 35, car il y a cette option », Eider a déclaré.







Carlos Ramírez (à droite), bronze de la Coupe de France de BMX. Avec lui sur la photo, Jérémy Rencurel (à gauche) et le vainqueur, Joris Daudet (cen.). Photo : Rp.

Autres accomplissements

Autre bon résultat, le pilote du Team Bogotá, Carlos Alberto Ramírez Yepes, a décroché une médaille de bronze lors de la Coupe de France Valid BMX catégorie élite III qui s’est déroulée à Guipavas. Ramírez escorte Joris Daudet de France (or) et Jeremy Rencurel (argent). Maintenant, Carlos se prépare pour les deux prochaines Coupes d’Europe BMX valides, qui se tiendront à Stuttgart, en Allemagne, les 14 et 15 mai.







Roxanne Estefanía Hernández a remporté l’or en karaté kumite aux Championnats d’Amérique du Sud qui se sont déroulés en Équateur. Photo : Rp.

D’autre part, l’équipe Bogotá a remporté 2 médailles d’or, 2 d’argent et 3 de bronze aux Championnats sud-américains de karaté qui se sont tenus à Guayaquil, en Équateur. Roxanne Estefanía Hernández, en sous-21, a remporté l’or en sous-21 catégorie kumite (combat) +68 kg, après avoir battu le Brésilien Thayane Teixeira en finale, tandis que Juan Barreto a gagné en modalité kumite hommes sous-14, catégorie -45 kg, après avoir battu le Brésilien Bruno Capatan (argent) en finale.

En escrime, l’équipe de Bogotá a remporté un total de 23 médailles, dont 8 d’or, 5 d’argent et 10 de bronze, lors de la Coupe nationale qui s’est tenue à Cali. Dans les catégories senior et junior, Bogotá a ajouté 15 médailles (5 d’or, 4 d’argent et 6 de bronze), tandis que chez les cadets et M-15, il y avait 8 médailles (3 d’or, 1 d’argent et 4 de bronze).







Jorge David García López (ci-dessus) remporte la médaille d’or à l’épée M-15 de la Coupe nationale d’escrime. Photo : Rp.

Les médailles d’or ont été remportées par Mario Fang (épée juvénile), Tatiana Prieto (fleuret senior), Santiago Pachón (fleuret senior), Nathaly García (sabre M-15), Jorge David García (épée M-15), Emilio Escobar (sabre cadet ). ), l’équipe d’épée senior féminine et l’équipe de fleuret senior masculin. Nathaly et David ont également remporté des médailles de bronze dans la catégorie cadets.

Dans un autre sport, la joueuse de l’équipe de Bogotá, Johana Sandoval, a dominé les championnats nationaux de billard libre et à trois coussins, disputés à Cali, remportant des médailles d’or dans les deux modalités. Dans le carambole libre, il a battu Edna Díaz de Tolima en finale, tandis que dans trois groupes, il a vaincu Paola Castillo de Cundinamarca.







Bogotan Johana Sandoval est la reine du billard en Colombie. Photo : Rp.

L’équipe Bogotá a remporté la troisième place et une médaille de bronze au Championnat national de volleyball féminin junior XLIX qui s’est tenu à Pereira, battant l’équipe Bolívar 3 sets à zéro, avec des scores partiels 25-29, 25-21 et 25-17. . Valle est devenu le champion et Risaralda le finaliste.

