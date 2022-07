Trois millions de personnes sont menacées d’insécurité alimentaire. La Russie met son veto à une résolution sur la Syrie

L’incapacité du Conseil à agir rapidement a été critiquée par les organisations à but non lucratif. « Ne vous y trompez pas, l’incapacité du Conseil à rouvrir le passage met en danger la vie de centaines de milliers d’enfants – des enfants qui ne connaissent rien d’autre que les conflits et la vie dans les camps », a déclaré Tamer Kirolos de Save the Children. .