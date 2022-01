Trois hommes jugés pour le meurtre d’une travailleuse du sexe trans

Trois ans et demi après le meurtre de Vanesa Campos, une travailleuse du sexe transsexuelle du Pérou, le procès de trois hommes accusés de crimes lors d’une « expédition punitive » s’ouvre à Paris.

Vanesa Campos, une travailleuse du sexe transgenre de 36 ans, est décédée d’une blessure par balle à la poitrine dans la nuit du 16 au 17 août 2018 dans la forêt de Boulogne, l’un des poumons de la capitale française connue pour ses travailleuses du sexe. sexe.

Ses « amis » l’ont trouvé nu et mourant près de son lieu de travail, un chiffon suspendu à des branches d’arbres pour le protéger de la vue des routes avoisinantes, dans cette zone reculée et non éclairée de la forêt.

Les enquêtes se sont rapidement concentrées sur un groupe de jeunes Égyptiens qui ont profité de services sexuels pour tromper leurs employés et leurs clients, créant ainsi des tensions. Au total, neuf personnes seront jugées.

Les trois principaux prévenus, jugés pour « meurtre organisé en bande », un crime qu’ils démentent « officiellement » selon leurs avocats, ont commencé à s’identifier devant le tribunal, a constaté un journaliste.

Pour se protéger de leurs agissements et du « climat de terreur » imposé par cette bande de voleurs, les travailleuses du sexe, dont Vanesa Campos, ont engagé un garde du corps, connu sous le nom de « Takaré », un mois avant son assassinat.

A la veille de l’événement, des dizaines de jeunes se sont réunis dans la forêt de Boulogne pour réaliserSelon l’acte d’accusation, une « expédition punitive », armée de grenades lacrymogènes, d’un couteau et d’un pistolet électrique.

Les prévenus se sont également fait voler une arme à feu une semaine plus tôt dans le véhicule d’un policier alors qu’il se trouvait avec une travailleuse du sexe. L’un des coups de feu tirés par Vanesa Campos a été grièvement blessé.

Les procureurs considèrent Mahmoud Kadri, 24 ans, comme l’auteur du tir mortel. Karim Ibrahim, 29 ans, et Aymen Dib, 25 ans, ont également été inculpés respectivement de coups à coups de matraque et de coups de couteau.

Cinq autres hommes, âgés de 23 à 27 ans, ont été inculpés pour leur participation à l’événement. Le neuvième prévenu, 34 ans, a comparu pour vol d’armes de police, qui s’était constitué en partie civile au procès.

La mère et la sœur de Vanesa Campos, résidentes du Pérou, sont également des civils, ainsi que six des anciens collègues et amis de la victime, ainsi que leur garde du corps engagé, « Takaré ».

Le processus doit durer jusqu’au 28 janvier, date à laquelle la sentence doit être connue.