Trois en un jour, deux en un hôtel. La mort mystérieuse d’éminents personnalités russes ne s’arrête pas

Chutes de fenêtres et d’échelles, tirs à la tête, pendaisons, noyades, empoisonnement au crapaud vénéneux, problèmes de santé soudains et autres causes de décès font partie de cette série policière sans fin, une intrigue qui ne cesse de se répéter. Mais ce sont de vraies personnes, le peuple russe le plus fort et le plus riche.

Et parmi eux – au cours de cette seule année marquée par la guerre de la Russie contre toute l’Ukraine – au moins vingt personnes sont mortes dans des circonstances étranges.

Plus de vingt personnes unies par une immense richesse – souvent acquise dans le secteur de l’énergie –, des connexions aux plus hauts niveaux des affaires non seulement russes, ou même des portes ouvertes au Kremlin. Mais certains sont aussi « coupables » de critiquer la guerre ou Vladimir Poutine.

Le mois dernier, par exemple, l’un des politiciens les plus riches de Russie et « roi de la saucisse » Pavel Antov, le directeur de la production de sous-marins militaires Alexandr Buzakov, ou l’entrepreneur en crypto-monnaie Vyacheslav Taran, est décédé subitement. Et la mort a frappé ces Russes et quatre autres non seulement chez eux, mais aussi en France ou en vacances en Inde – il y avait même deux hommes dans un groupe de quatre Russes qui y ont fêté leurs anniversaires ensemble.

Trois morts le 24 décembre

Le samedi 24 décembre,