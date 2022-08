Trek du camp de base de l’Everest – Horydoly.cz

L’Everest, le plus haut sommet de la Terre, invite les aventuriers les plus audacieux et les plus ambitieux du monde entier. La plus grandiose de toutes les montagnes, le mont Everest est l’endroit où certains des plus grands alpinistes de l’histoire sont nés et ont péri. Tout le monde avait entendu parler de cette montagne, mais peu en avaient été témoins à proximité.

Saisir l’opportunité de faire Trek du camp de base de l’Everest et profitez du privilège d’admirer la vue sur le mont Everest et la culture, le mode de vie et les monuments sherpa himalayens qui mettent en valeur les riches traditions du bouddhisme. De plus, ce voyage vous permet de passer des journées à profiter de la vue sur la flore et la faune préservées dans le parc national de Sagarmatha.

Faits saillants du trek du camp de base de l’Everest

Profitez d’un aperçu de la flore et de la faune de l’Himalaya dans l’emplacement vierge du parc national de Sagarmatha.

Belle vue sur la montagne, y compris la plus haute montagne du monde, le mont Everest

Découvrez la culture et le mode de vie du sherpa de l’Himalaya

La joie d’être à 5545m à Kalapatthar qui offre la meilleure vue sur le mont Everest

Possibilité de prendre le petit-déjeuner dans l’hôtel le plus haut du monde – Everest View Hotel

Permis de trekking au camp de base de l’Everest

Le permis d’entrée du parc national de Sagarmatha et le permis d’entrée municipal du village de Khumbu Pasang Lhamu sont les deux permis requis au total pour monter au camp de base de l’Everest.

La carte TIMS et le permis d’accès au parc national sont requis à l’avance. Cependant, vous n’avez plus besoin d’avoir une carte TIMS pour le moment.

Meilleur moment pour trek jusqu’au camp de base de l’Everest

L’ascension de l’EBC est possible toute l’année, bien qu’il y ait plus d’obstacles sur le chemin en hiver et en été. Envisagez de grimper au camp de base de l’Everest à l’automne ou au printemps pour une expérience de trekking exceptionnelle. Les saisons suivantes vous permettent de profiter pleinement de la beauté immaculée de la région de l’Everest avec des vues spectaculaires.

Extension du camp de base de l’Everest

Trek au camp de base de l’Everest via Chola Pass et Gokyo Ri

Everest Three Track High Track

Camp de base Everest Trek avec Kalapatthar Landing

Excursion à Chhukung Ri

Excursion à Nagsarkang

Difficulté du trek du camp de base de l’Everest

Le niveau de difficulté de l’Everest Base Camp Trek varie d’un individu à l’autre. Pour les randonneurs passionnés chevronnés, le trajet peut sembler facile. Cependant, pour les grimpeurs débutants, cela semblera difficile. Cependant, tant que vous avez un physique et une détermination excellents, le voyage n’est pas trop difficile.

Habituellement, c’est un voyage qui tombe à un niveau difficile. Avec une attitude positive et une bonne condition physique, tout le monde peut compléter ce parcours. Avant d’entreprendre un voyage, avoir connaissance des facteurs de problèmes de voyage est le plus avantageux. Alors, consultez cette liste de choses qui affectent le niveau de difficulté de l’Everest Base Camp Trek.

1. Climat et température imprévisibles

Pendant le voyage EBC, vous pouvez faire du trekking à 2500 m d’altitude pendant plusieurs jours. Et la température à des altitudes plus élevées ne se stabilise jamais. il peut changer à tout moment. Vous n’avez absolument aucune idée du moment où un blizzard vous submergera.

2. Frais de randonnée du camp de base de l’Everest

Si vous avez une fourchette de prix suffisante pour dépenser des luxes là où ils sont disponibles, vous aurez probablement moins de problèmes avec l’hébergement que ceux qui ont moins d’argent. Remarque : À mesure que vous gagnez en élévation, le coût de chaque produit augmente. Cela est dû à la difficulté de transport qu’ils ont pour déplacer les marchandises.

3. Atteindre une altitude élevée augmente le risque de mal aigu des montagnes

Trekking Everest Base Camp vous emmène à une altitude de 5364m. Sur le sentier, chaque jour, vous avez de fortes chances d’attraper le mal de l’altitude. Pour cette raison, assurez-vous de garder le rythme progressivement, de bien vous ajuster, de boire suffisamment d’eau et d’avoir une alimentation liquide adéquate.

4. Nombre de jours d’escalade

Si vous avez suffisamment de vacances à passer dans l’Himalaya, cela réduit automatiquement le niveau de difficulté car vous pouvez prendre suffisamment de repos pour acclimater votre corps à l’augmentation de l’altitude. Bien que passer des journées à des altitudes plus élevées ne soit pas toujours une mission facile, quel que soit le divertissement que vous puissiez avoir, cela en sert toujours.

Quand tu as peu de temps, tu dois le faire Randonnée rapide au camp de base de l’Everest. Cela conduit à des gains d’altitude plus élevés chaque jour à mesure que le voyage devient plus difficile pour une telle personne.

Aperçu de l’itinéraire du trek. Camp de base de l’Everest

Jour 1 : Envol pour l’aéroport de Katmandou et transfert à l’hôtel

Jour 2 : Vol de Katmandou à Lukla et voyage à Phakding

Jour 3: Voyage de Phakding à Namche Bazzar

Jour 4 : Jour de repos

Jour 5: Bazzar Namche au monastère de Tengboche

Jour 6: Tengboche Voyage à Dingboche

Jour 7 : Journée d’acclimatation à Dingboche

Jour 8 : Voyage de Dingboche à Lobuche

jour 9: Trek à Gorakshep de Lobuche et randonnée d’une journée au camp de base de l’Everest

Jour 10 : Matin Ascension vers Kala Patthar et descente vers Pheriche

Jour 11 : Feriche au bazar de Namche

Jour 12 : Voyage de Namche Bazar à Lukla

Jour 13 : Envolez-vous de Lukla vers Katmandou

Jour 14 : Faites votre départ

Pour plus de détails sur le voyage, lisez-nous guide complet de l’Everest Base Camp Trek.