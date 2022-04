Travailler intelligemment à distance, 7 sur l’île de Robinson Crusoé – People & Rights

Vous pouvez travailler à distance Île Robinson Crusoé? Le travail à distance et hybride vécu en période de pandémie et qui est devenu une nouvelle possibilité même en dehors des urgences, qui a été choisi par des milliers d’entreprises et de travailleurs à travers le monde, s’est avéré être une mode très importante, en particulier pour la génération Z et les milléniaux émergents de tous les rapports de ce mois-ci. Une nouvelle enquête confirme un désir croissant de flexibilité au travail en termes d’avantages individuels et pour la société en général

D’où l’idée d’une nouvelle expérience sociale et technologique : un groupe restreint de volontaires, venus du monde entier, réunis dans l’un des bureaux les plus reculés du monde pour Travailler pour l’humanitéun projet né d’un partenariat entre Lenovo, Island Conservation et la communauté de l’île Robinson Crusoé, la deuxième plus grande de l’archipel de l’archipel Juan Fernández, à l’ouest de San Antonio, au Chili, dans l’océan Pacifique Sud.

L’étude a révélé comment quatre personnes sur cinq âgées de 18 à 40 ans pensent que travailler de n’importe où profite aux communautés, aux communautés, aux employeurs et aux employés, tandis que 61 % déclarent qu’il est très important d’offrir quelque chose en retour et d’avoir un impact positif sur les communautés locales.

Le projet a reçu des milliers de candidatures, les gens sont ravis de pouvoir travailler à distance tout en faisant du bénévolat sur l’île pour aider à préserver l’île. Après un processus de sélection rigoureux, neuf volontaires d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud et d’Asie ont été invités sur l’île pour partager leurs compétences et leurs expériences et avoir un impact positif et durable en soutenant les communautés isolées. Parmi les volontaires, il a quitté l’Italie Simone Canova, rédactrice numériquee.

Les autres participants étaient : Ligia Santos, analyste du secteur de la durabilité (Brésil), Cynthia Mayer, chef de produit et spécialiste de la communication (France) Simon Wehner, futur stratège du secteur de l’énergie et de la durabilité (Allemagne) Vivian Garcia, conférencière, experte en bien-être animal (Mexique), Kay Bromley, informaticien et architecte de solutions (UK), Clinton Harmon, chercheur scientifique et consultant en communication dans le secteur médico-santé (USA).

Tout en vivant sur ce que le gouvernement chilien a rebaptisé l’île Robinson Crusoé, en référence à l’héritage littéraire d’inspiration des romans Robinson Crusoé de Daniel Defoe, les volontaires font leur travail et poursuivent leurs études grâce à un espace de travail équipé de la technologie (présente certaines des meilleures outils et solutions) entreprises, à travers le portefeuille Lenovo). Ce projet utilise un service de compensation de CO2 qui permet aux consommateurs et aux entreprises de compenser les émissions de carbone et d’aider l’environnement en soutenant l’un des projets faisant partie de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques – Mécanismes de développement propre. Cela signifie que le programme, en plus de soutenir les communautés locales par le biais du volontariat et du soutien technologique, contient également des projets environnementaux dédiés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres parties du monde. L’espace de travail comprend une connexion Internet qui a été considérablement améliorée, passant de 1 Mbps à 200 Mbps, il s’agit de la première connexion Internet haut débit sur l’île Robinson Crusoé.