Tragédie nationale italienne. La non-participation au Qatar affectera également les cafés

Puissance du football embrassée par Dieu. Telle est la perception de l’Italie, nation quadruple championne du monde et supporters dévoués appelés tifosi. Cependant, il ne prouvera pas à quel point il est fort sur le terrain et dans la foule cette année aux championnats du monde au Qatar – il n’y participe pas du tout.

Les économies des sept pays

Le coût de ne pas participer à la Coupe du monde au Qatar serait énorme. « Du point de vue de l’économie du pays, c’est le septième terrain le plus puissant », explique le célèbre journaliste Massimo Franchi, responsable de la rubrique football du journal turinois Tutto Sport. « Ce sera un vrai coup dur pour toute l’Italie », a-t-il prévenu.

Les fans n’iront pas au Qatar et toutes sortes d’industries seront affectées. « Les agents de voyages, les compagnies aériennes, les loueurs de voitures et leurs revendeurs, les magasins d’articles de sport ainsi que les fabricants », calcule Franchi, comment les secteurs privé et public ont souffert. Les fans de l’équipe italienne suivent leur favori dans le tournoi mondial par dizaines de milliers à travers la planète et ne voyant jamais la lire (aujourd’hui l’euro) dépensée, ils ne vacillent pas dans leur esprit.

Cependant, les prestataires de services directs de la péninsule des Apennins connaîtront également une baisse significative de leurs ventes. « Les cafés, les pubs, les caves à vins seront quasiment déserts pendant le championnat », prédit Luboš Kubík, ancien milieu de terrain du FC Fiorentina.

Les légendes du football sur la News List

Il sait très bien de quoi il parle, il a attrapé quelque chose de similaire il y a quatre ans, lorsque l’équipe d’azzurra n’a pas atteint le championnat en Russie. « Ils discutent du match d’hier soir le matin avec des cappuccinos et des scones, se préparent pour le prochain match avec un verre de vin, puis le regardent avec une consommation constante », il sait comment les fans italiens vivent leur match préféré. Et ils devraient partager leurs idées avec d’autres experts en environnement. « Et tout à coup, ce sera vide », prédit Kubík.

Les propriétaires de restaurants et les exploitants de bars à vin ont signalé de lourdes pertes plus tôt. Ce n’est même pas la peine pour eux de s’ouvrir à certains étrangers. « L’Italie ne se concentre que sur son équipe », a souligné Kubík, affirmant que les touristes étrangers ne combleront certainement pas le trou du chiffre d’affaires.

Mauvaise apparence

Lorsque l’Italie a remporté les Championnats d’Europe 2020 l’année dernière, battant l’équipe locale d’Angleterre aux tirs au but en finale, tout a été baigné sous le soleil sicilien. L’entraîneur Roberto Mancini, qui a succédé à Luigi Di Biagio en mai 2018 après une sortie honteuse de la Coupe du monde en Russie, presque comme un dieu antique, a failli évincer le légendaire général romain Scipion dans l’hymne national Fratelli d’Italia.

L’excitation était si grande que personne ne voulait entendre le son d’avertissement. Tout le monde admire la façon dont l’équipe italienne joue un football offensif, différent des autres participants à l’EURO, les lacunes ne sont pas mentionnées. « Ils n’ont joué du bon football que dans le groupe de base », a déclaré l’entraîneur tchèque Zdeněk Zeman, qui dans les clubs italiens (AS Roma, Lazio, Parme, Naples, Palerme, Pescara, Lecce, Brescia, Foggia) est célèbre pour son approche offensive. .

L’Italie à la coupe du monde 1930 – il n’a pas proposé, 1934 et 1938 – championnat du monde, 1950 et 1954 -groupe de base, 1958 – non Eligible 1962 et 1966 – noyau dur, 1970 – final, 1974 – noyau dur, 1978 – quatrième place, 1982 – championnat du monde, 1986 – huitièmes de finale,1990 – troisième rang, 1994 – finales, 1998 – quart de finale,2002 – huitièmes de finale, 2006 – championnat du monde, 2010 – noyau dur, 2014 – noyau dur, 2018 et 2022 – il n’est pas qualifié. médailles : 4x or (1934, 1938, 1982, 2006), 2x argent (1970, 1994), 1x bronze (1990)

Ensuite, selon lui, cela n’a fait qu’empirer. « C’était déjà équilibré avec l’Autriche, aussi avec la Belgique, en demi-finale contre l’Espagne, ils étaient moins bons en termes de jeu. Ils n’ont même pas dominé en finale contre l’Angleterre. » « Ils ne sont pas bien entraînés, leurs performances ont baissé », affirme-t-il. « Il faut voir comment ils réussissent. Je dis qu’ils ont eu de la chance. Et ils ne sont pas aussi haut qu’ils sont notés », a ajouté un autre expert tchèque du football italien, Tomáš Skuhrav, légende du tir du FC Janov.

La qualification ne s’est pas bien passée pour l’Italie. Le fait qu’ils aient été écartés de la promotion directe par la Suisse dans le dernier groupe européen C (ils ont fait match nul deux fois) est considéré comme une blessure nationale. Mais les fans pensent que lors des play-offs, les joueurs aux maillots bleus rattraperont leur retard et arrangeront les choses.

Ils devaient aller au Portugal en barrages, mais un duel meurtrier n’a pas eu lieu, ils avaient déjà perdu un tour plus tôt à domicile face à la Macédoine du Nord. Le nom de l’attaquant macédonien Alaksandar Trakovski, auteur d’un coup franc à Palerme, hantera à jamais l’histoire. « Quel genre de club est-ce s’il ne se rend pas à la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive ! Et il ne perdra pas contre un Portugal fort, mais à domicile avec la Macédoine, cela parle de lui-même », a déclaré Skuhrav, qui vit dans la région de la Ligurie, n’a pas épargné ses coéquipiers compatriotes à cette époque. « Cela prouve que certains joueurs sont mentalement instables. Le succès viendra puis tombera », a-t-il déclaré franchement.

Le football italien traverse des moments difficiles.

Les anciens champions et champions d’Europe manquent à l’appel

Ne pas participer au championnat du Qatar est une honte. Surtout quand les autres options de couronne ne disparaissent pas. Le titre de souverain du football mondial est réservé à un groupe restreint de personnes, seuls huit pays se sont assis sur le trône dans l’histoire.

Trois d’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay), cinq d’Europe (Allemagne, France, Espagne, Angleterre et Italie). Ils célèbrent quatre victoires comme l’Allemagne, seul le Brésil fait mieux avec cinq trophées. Cependant, il ne rejoindra certainement plus l’équipe d’azzurra.

De plus, l’absence d’un roi européen était considérée comme païenne. A ce jour, le champion d’Europe n’a été absent des tournois mondiaux qu’en 1978 en Argentine (Tchécoslovaquie), 1994 aux Etats-Unis (Danemark) et 2006 en Allemagne (Grèce). Et l’Italie, après sa précédente victoire européenne en 1968, a très bien fait lors de sa prochaine apparition mondiale, atteignant la finale au Mexique en 1970, où elle a perdu face au grand Brésil.

Dans le même temps, l’Italie est un participant régulier, il n’y a aucun doute sur son appartenance à l’élite. Au siècle dernier, il n’a réussi qu’une seule fois à se qualifier pour le meilleur, lors de la course à la Coupe du monde 1958 en Suède, lorsqu’il a perdu sur le terrain contre le Portugal et l’Irlande du Nord (promotion). Lorsqu’il n’a pas atteint le championnat précédent en 2018 en Russie, cela ressemblait à un échec ponctuel. Cependant, un autre revers suggère qu’il pourrait en être autrement.