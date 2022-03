Toxique pour le corps. En Pologne, il s’ajoute à la force

© Alain Intraina

Beaucoup de gens utilisent cette astuce culinaire pour souligner le goût d’un plat. En fin de compte, en ajoutant de soi-disant légumes à votre plat préféré, nous empoisonnons notre corps. Les Polonais l’adorent, mais malheureusement, ils ne font souvent pas attention à la composition de l’épice populaire.

Quand nous n’avons pas le temps de préparer des plats nutritifs et délicieux, nous choisissons parfois des assaisonnements populaires, comme des légumes ou du bouillon. Grâce à cet additif, vous pouvez améliorer rapidement le goût des soupes, des sauces, du riz, des ragoûts, de la viande hachée, du poisson ou des pâtes.

Malheureusement, beaucoup de gens ne réalisent pas que ces produits alimentaires contiennent un grand nombre de substances nocivescomme les gras trans, le sel, le sucre, les colorants artificiels. Ils comprennent également le glutamate monosodique, qui est souvent marqué sur les étiquettes avec le symbole E621, MSG ou écrit comme extrait de levure, levure autolysée ou protéine végétale hydrolysée.

Les nutritionnistes avertissent que la consommation régulière d’exhausteurs de goût chimiques contenant du glutamate monosodique comporte de nombreuses conséquences imprévues sur la santé. La présence constante de ce type d’épice dans le menu du jour peut provoquer des douleurs abdominales, des flatulences et des troubles du système nerveux. Comme le souligne la nutritionniste Joanna Stachowicz-Skałecka, des effets secondaires peuvent apparaître même après quelques années.

Au lieu de cubes, utilisez plus de légumes et d’herbes fraîches, comme le thym, l’estragon, la livèche ou le basilic. Nous pouvons également fabriquer nous-mêmes des « Légumes ». Tout ce dont vous avez besoin est du sel de l’Himalaya, des légumes verts séchés et des herbes, que nous broyons ensemble en une fine poussière – explique le nutritionniste dans une interview avec WP Parenting.