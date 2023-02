Toute l’eau du monde. La mission spatiale révolutionnaire a commencé

Vous pouvez également écouter et afficher des informations et des extraits dans le rapport vidéo d’introduction.

Vous assistez au lancement de la prochaine fusée Falcon 9, qui a allumé ses moteurs juste avant une heure de l’après-midi CET au Vandenberg Spaceport en Californie. Et cette fois, apportant également une charge utile en orbite terrestre qui réécrira l’histoire de l’exploration spatiale – le satellite qui cartographiera pour la première fois presque toute l’eau à la surface de la Terre.

Sa tâche est également encodée dans son nom UN DUR TRAVAIL, qui signifie Surface Water and Ocean Topography, qui est la cartographie des eaux de surface et des océans. Il s’agit d’un projet conjoint de la NASA américaine et de l’agence spatiale française CNES, auquel contribuent également l’ASC du Canada et l’Agence spatiale du Royaume-Uni.

« SWOT est une mission sur l’eau. Il surveillera presque toutes les eaux de surface de la planète Terre. L’eau que nous buvons, que nous utilisons pour faire pousser des cultures et qui détermine nos conditions météorologiques telles que les tempêtes et la pluie. L’eau qui régule l’énergie de la Terre, qui modère notre climat, et émergeant de la mer, inondant nos terres et modifiant nos côtes. Toute cette eau sera surveillée par les satellites SWOT au cours d’une mission et pour la première fois presque entièrement dans le monde entier », a expliqué le Dr. Nadya Vinogradova Shiffer, directrice du programme de physique océanique de la NASA, lors d’une présentation de mission le mois dernier.

Progression de la mission

Une fois lancée en orbite basse, la sonde de deux tonnes sera sa première six mois effectué des vérifications et des étalonnages après le lancement à une altitude de 857 kilomètres. Et alors seulement, à l’aide de ses huit buses pompant le carburant d’un réservoir sous pression à membrane, il sera transporté vers sa ligne de destination à 890 kilomètres. A cette altitude, il débutera sa mission de trois ans, où il pourra observer en haute définition plus de 90 pour cent eaux de surface de la planète.

« La vue globale des satellites SWOT nous permettra de suivre le cycle de l’eau et ses perturbations. comme un processus complet. Les deux – à la fois du point de vue de l’offre dans les océans et de la demande et de la consommation d’eau sur terre », ont également ajouté les scientifiques impliqués dans cette mission.

Mesure des masses d’eau et des rivières avec une précision centimétrique

Les masses d’eau telles que les rivières et les lacs et les changements de leur niveau d’eau étaient auparavant surveillés par le satellite Jason, par exemple, mais seulement à certains endroits. Cependant, leurs adeptes SWOT peuvent distinguer toutes les rivières de plus de 100 mètres de large, les lacs et réservoirs de plus de six hectares, ou même les courants et tourbillons océaniques d’un diamètre de seulement sept kilomètresgrâce à sa technologie avancée de radar à micro-ondes.

Avec son aide, il mesurera la hauteur du niveau de l’eau au centimètre près et permettra en même temps aux scientifiques de mieux comprendre comment les réservoirs d’eau sont affectés par le changement climatique et, à l’inverse, comment les tourbillons océaniques ralentissent la crise climatique actuelle.

« Les océans jouent un rôle très important dans le changement climatique. Ils absorbent beaucoup de chaleur et aussi beaucoup de carbone. Nous produisons donc industriellement du dioxyde de carbone en brûlant des combustibles fossiles et d’autres changements à la surface de la Terre. Certains pénètrent dans l’océan et d’autres sont absorbés par les arbres terrestres. Tout le reste reste alors dans l’atmosphère. Et la quantité d’eau qui circule dans les océans affecte la quantité de carbone que nous pouvons gérer », a ajouté Katherine Calvin, conseillère principale sur le climat de la NASA, lors d’une conférence de presse préalable au lancement.

« Et le même processus s’applique à la chaleur. Lorsqu’il se réchauffe, les océans absorbent une grande partie de cette chaleur. Ainsi, une meilleure compréhension de la façon dont l’eau se mélange dans les océans nous aidera à comprendre combien de chaleur et de carbone nous pouvons gérer. Et c’est très important pour comprendre le futur changement climatique et comment les activités humaines l’affecteront », a poursuivi l’expert.

Effet café

Les tourbillons océaniques absorbent le dioxyde de carbone et la chaleur dans les couches plus profondes de la même manière qu’une personne mélange de la crème au café. En l’état, l’eau de mer peut atteindre un point de saturation suffisant, et les scientifiques s’inquiètent même de l’effet inverse.

« La capacité des océans à transporter et à stocker la chaleur est ce qui empêche l’humanité de ressentir pleinement l’impact du réchauffement climatique. À ce jour. Et la plus grande question en science du climat en ce moment est de savoir combien de temps cela va-t-il continuer ? Quel est le point de basculement où l’océan ralentit l’absorption de cette chaleur et commence à restituer cette énergie dans l’atmosphère d’où elle vient ? » a posé la question brûlante du Dr. Nadya Vinogradova Shiffer.

Entre autres prévisions, SWOT peut fournir à l’humanité ces prévisions et déchiffrer si les objectifs environnementaux actuels sont suffisants pour gérer la crise climatique. Mais il pourrait offrir une assistance, par exemple, dans la gestion de l’eau dans les zones touchées par la sécheresse.

Comment fonctionne le satellite de plusieurs milliards de dollars et qui paie pour cela

Le satellite transmettra des données constituées d’images radar de chaque partie de la planète au moins deux fois tous les 21 jours. Selon la NASA, leur résolution devrait être dix fois supérieure à toute autre technologie de surveillance actuelle. Et cela Merci pourque les signaux radar micro-ondes SWOT à la surface de la terre sont reçus par deux antennes situées aux extrémités opposées de la rafale de dix mètres du satellite.

La première proposition d’investigation dans le cadre de la coopération internationale a été faite en 2006. Elle a ensuite été recommandée pour mise en œuvre, et en 2014 la NASA et le CNES ont signé un accord de coopération sur le développement, le lancement et l’exploitation. À l’époque, le coût du projet était estimé à un milliard de dollars, atteignant finalement environ 1,2 milliard de dollars, les États-Unis payant environ les deux tiers.