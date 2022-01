Tout est prêt à Anterselva, jeudi on commence avec l’individuel : dix bleus en course – Fondo Italia

Encore deux jours avant l’ouverture de la septième étape de la Coupe du monde de biathlon BMW à Antholz. 265 athlètes inscrits, représentant 33 pays. Aujourd’hui, mardi, ils ont découvert la piste et le polygone du Tyrol du Sud, ont fait leur première séance d’entraînement. Demain, mercredi, il y aura des entraînements masculins à 11h30-13h30 et des entraînements féminins à 14-16.

Par conséquent, un groupe de biathlètes a « pris d’assaut » l’Alto Adige Arena, testant les conditions sur le champ de tir et les conditions dans la neige. Anterselva accueille la Coupe du monde de biathlon depuis 1978, cette année encore c’est une édition différente : pas de spectateurs, pas de tentes, pas de fêtes au village, mais beaucoup de contrôles et surtout beaucoup de tests, pour identifier et séparer rapidement la personne déclarée positif. Jusqu’à présent, le système de contrôle a très bien fonctionné.

Les fans d’Azzurri attendent de grandes choses, en particulier de Dorothea Wierer et Lukas Hofer, qui sont proches de leur meilleur. Le coureur de 31 ans originaire de Rasun au sprint de Ruhpolding a décroché son premier podium de la saison (3e) et cherche à se répéter ici sur sa piste à domicile. Au total il y aura dix bleus en course. Outre Dorothea Wierer, chez les femmes, il y aura également Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara et Samuela Comola, tandis que l’équipe masculine sera composée de Hofer, des favoris locaux Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel et Didier Bionaz. Crédité comme remplaçant pour Eleonora Fauner et Daniele Cappellari.

Fillon Maillet grand favori en Individuel

La compétition débutera jeudi à 14h15 avec l’épreuve individuelle masculine. Seuls 20 km sont à gagner cette année, remportés par le Norvégien Sturla Holm Laegreid lors de ses débuts de saison à Ostersund. Cependant, le grand favori de la soirée était le Français Quentin Fillon Maillet, également en tête du classement général. Dans les phases finales à Ruhpolding, Fillon Maillet a remporté deux médailles d’or, au sprint et à la poursuite. L’Alto Adige Arena est une station d’accueil pour la France : l’an dernier, il a remporté la troisième place aux épreuves de poursuite, il a également décroché une médaille d’argent au départ groupé et aussi une médaille d’or au relais.

La compétition féminine débutera vendredi à la South Tyrol Arena, toujours avec des tests individuels. Le week-end, deux courses auront lieu quotidiennement (départ groupé et relais). Antholz est la dernière étape de la Coupe avant les Jeux olympiques de Pékin et donc pour certains athlètes, c’est aussi la dernière chance de se qualifier pour la revue olympique en Chine.

Programme de la Coupe du monde à Anterselva :

jeudi 20 janvier 2022

14:15:20 km individuel hommes

vendredi 21 janvier 2022

14:15:15 km individuel filles

samedi 22 janvier 2022

12h50 : départ groupé 15 km pour les hommes

15h00 : relais 4 x 6 km femmes

dimanche 23 janvier 2022

12h15 : relais 4 x 7,5 km hommes

15h15 : 12,5 km départ groupé pour les femmes