Tous les premiers de l’histoire. Qui a régné le plus longtemps et quelle République tchèque s’est hissée au sommet ?

Des installations pour les réfugiés syriens peuvent être mises en place à ou près de la gare principale de Prague, où ils peuvent passer la nuit à leur arrivée. Ils pourraient être en mesure d’utiliser des chariots attachés ou des tentes chauffées. La commissaire du gouvernement aux droits de l’homme, Klára imáčková Laurenčíková, a entamé des négociations avec l’administration tchèque des chemins de fer et des chemins de fer à ce sujet.

« Nous discutons avec l’administration tchèque des chemins de fer et des chemins de fer de la possibilité de créer des installations sûres pour les réfugiés traversant la République tchèque et voyageant, mais devant attendre quelque part pendant quelques heures », a déclaré le représentant. Selon lui, ces réfugiés sont pour la plupart des réfugiés syriens venus de Turquie et se dirigeant vers les pays occidentaux. Ils rendent souvent visite à des proches.

La toile de fond peut être sur un chariot monté ou un auvent chauffant. Les bénévoles qui sont censés fournir aux visiteurs les informations nécessaires devraient également être étiquetés, a déclaré imáčková Laurenčíková. Selon l’initiative Hlavák, qui aide les nouveaux arrivants, le nombre de réfugiés à la gare principale de Prague a récemment augmenté. Les membres de l’initiative ont déclaré que les réfugiés venaient principalement de Syrie. Jeudi dernier, les volontaires en ont dénombré 204, un jour plus tard 260. Les réfugiés ont passé la nuit au sol dans un parc voisin. Ils sont restés pour la plupart pendant une courte période et ont continué vers l’Europe.