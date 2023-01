Tour de France 2023 : étapes, programme, dates, cartes

Cette année, la course cycliste la plus célèbre du monde appartient principalement aux alpinistes. Les coureurs traverseront cinq montagnes françaises, tandis que les contre-la-montre ont été réduits au programme.

Quand est le Tour de France et combien de temps dure-t-il ?

Le 110ème Jubilé du Tour de France est en cours du 1er au 23 juillet 2023. La longueur totale du chemin est 3404 kilomètresSur les 21 étapes, il y aura huit types de montagnes, huit plats, quatre collines moyennes et un essai.

Où commence-t-il ?

La cérémonie de départ aura lieu au Pays basque du nord de l’Espagne, où se dérouleront les trois premières étapes. Commence la ville de Bilbao fait ses débuts complets sur le Tour de France. « C’est un départ atypique. Traditionnellement, le Tour essaie de démarrer sur un terrain relativement plat, pour que les concurrents puissent travailler et que les moments importants n’arrivent pas trop tôt. Cette année, c’est l’inverse qui nous attend », Leopold König, directeur de Czech Sazka Tour et paix La course des moins de 23 ans, qui a terminé le Tour de France à deux reprises et en 2014 a terminé septième au classement général, a été jugée pour Seznam Správy.

La tradition des entrées festives, ou Grand Départ hors de France, remonte aux années 1950. Récemment, il est devenu plus courant, les courses hors limites commençant au milieu de l’année. La tournée a également commencé au Pays basque en 1992.

Étape du Tour de France 2023 Phase Date itinéraire Longueur Taper Le premier stade 1. 7. Bilbao / Bilbao 182 kilomètres C’est assez vallonné 2ème étape 2.7. Vitoria-Gasteiz / Saint-Sébastien 209 kilomètres C’est assez vallonné 3ème étape 3. 7. Amorebieta-Etxano / Bayonne 185 kilomètres Appartement 4ème étape 4.7. Dax / Nogaro 182 kilomètres Appartement 5ème étape 5. 7. Pau/Lauruns 165 kilomètres Montagne 6ème étape 6. 7. Tarbes / Cauterets-Cambasque 145 kilomètres Montagne 7ème étape 7. 7. Mont de Marsan / Bordeaux 170 kilomètres Appartement 8ème étape 8. 7. Libourne/Limoges 201 km C’est assez vallonné 9ème étape 9. 7. Saint-Léonard-de-Noblat / Puy de Dôme 184 kilomètres Montagne 10. 7. Journée libre à Clermont-Ferrand 10ème étape 11. 7. Vulcania / Issoire 167 kilomètres C’est assez vallonné 11e étape 12. 7. Clermont-Ferrand/Moulins 180 kilomètres Appartement 12e étape 13. 7. Roanne / Belleville-de-Beaujolais 169 kilomètres C’est assez vallonné 13ème étape 14. 7. Châtillon-sur-Chalaronne / Grand Colombier 138 kilomètres Montagne 14e étape 15. 7. Annemasse / Morzine les Portes du Soleil 152 kilomètres Montagne 15e étape 16. 7. Les Gets les Portes du Soleil / Saint-Gervais Mont-Blanc 180 kilomètres Montagne 17. 7. Journée libre Saint-Gervais Mont-Blanc 16e étape 18. 7. Col / Combloux 22 km Contre-la-montre individuel 17ème étape 19. 7. Saint Gervais Mont Blanc / Courchevel 166 kilomètres Montagne 18ème étape 20. 7. Moȗtiers / Bourg-en-Bresse 186 kilomètres C’est assez vallonné 19ème étape 21. 7. Moirans-en-Montagne / Poligny 173 kilomètres Appartement 20e étape 22. 7. Belfort / Le Markstein Fellering 133 kilomètres Montagne 21ème étape 23. 7. Saint-Quentin-en-Yvelines / Paris Champs-Élysées 115 kilomètres Appartement

À quoi s’attendre

Du Pays basque, le peloton prendra la direction de la France Pyrénéesde là à Masse centrale déménager à Alpes françaises. Grâce au nombre plus élevé d’étapes de montagne, 2023 sera très bonne pour les alpinistes. « Beaucoup de gens ont déclaré qu’ils étaient vraiment désolés du faible nombre de contre-la-montre. L’inconvénient, ce sont principalement les excellents chronométreurs qui n’ont pas réussi à vendre la discipline. Mais je pense que les organisateurs l’ont fait exprès pour prendre plus de décisions sur la montée. « , a déclaré l’ancien alpiniste Konig.

Il y aura une minuterie, seulement dans la 16e étape, et seulement 22 kilomètres et des montagnes supplémentaires. Selon les estimations de König, les alpinistes moins doués en contre-la-montre n’auront pas grand-chose à y perdre, tandis que les cyclistes qui excellent en contre-la-montre sur le plat n’auront pas grand-chose à y gagner. Cependant, l’ordre peut se confondre avec la tactique, que le concurrent troque la moto de contre-la-montre contre une moto classique pendant l’étape ou non.

Photo : ASO, Seznam Zpravy La carte officielle du Tour de France 2023

En montagne, les cyclistes peuvent randonner dans les fameuses Pyrénées par exemple Tourmalet, selon l’expérience de König, l’une des côtes les plus difficiles de France. Ils doivent piétiner, par exemple Grand Colombierune montagne moins typique en dehors des Pyrénées et des Alpes, qui est également parcourue en 2020. « C’est aussi une colline assez difficile, donc elle a le potentiel de bousculer le classement général », commente Leopold König.

Elle sera alors à l’honneur royaume 17ème étape avec quatre ascensions alpines près du Mont Blanc, offrant un dénivelé total de 5 400 mètres sur 166 kilomètres, une combinaison extrême.

Le plus gros succès tchèque du Tour de France Romain Kreuziger – quatre fois dans le top dix au général, meilleure cinquième place (2013),

Léopold König – septième place au général (2014), troisième place à l’étape de montagne (2014),

Jean Svorada – deux victoires d’étape – (1998 et 2001), dont une aux Champs Élysées, une victoire d’étape en tant que Slovaque (1994),

Zdenek Stybar – victoire en une seule étape (2015),

Pavel Padnos – deux victoires en contre-la-montre par équipes (2003 et 2004),

Jean Barta – troisième place au contre-la-montre individuel (2014). Sources : procyclingstats.com, letour.fr

Sept des plus grands moments de l’année dernière

Où le gagnant sera déterminé

La conclusion appartiendra aux montagnes Jurassique et Vosges et enfin le traditionnel arrivée à Paris sur les Champs Elysées. Le vainqueur du classement général sera déterminé lors de l’avant-dernière manche, lors de la dernière manche, le propriétaire du maillot jaune n’aura qu’à atteindre la ligne d’arrivée à temps. Le tour final appartient aux sprinteurs et peut encore changer le vainqueur du maillot vert.

Alors que certaines années le contre-la-montre était inclus comme avant-dernière étape, en 2023 ce sera une étape montagneuse. Si un concurrent domine le classement général, qui est toujours un grand grimpeur, il est peu probable que le vainqueur attendu change.

Cependant, dans le cas d’une bagarre entre deux ou trois coureurs en première ligne, l’un sera à un niveau de performance supérieur aux autres, cela peut être différent. « Ils pourraient décrocher une victoire au classement général dans cette étape de montagne, et le Tour pourrait donc se jouer dans l’une des étapes finales », a prédit Leopold König.

L’équipe du Tour de France 2023 Equipe Mondiale UCI Equipe Citroën AG2R (France) Alpecin Deceuninck (Belgique) Équipe Astana Qazaqstan (Kazakhstan) Bora Hansgrohe (Allemagne) EF Education – Easypost (États-Unis) Groupama-FDJ (France) Ineos Grenadiers (Royaume-Uni) Intermarché-Circus-Wanty (Belgique) Jumbo-Visma (Pays-Bas) Équipe Movistar (Espagne) Noté par Quick Step (Belgique) Equipe Arkea-Samsic (France) Victoire de l’équipe de Bahreïn (Bahreïn) Equipe Cofidis (France) Équipe DSM (Pays-Bas) Équipe Jayco AlUla (Australie) Trek-Segafredo (États-Unis) Équipe des Émirats arabes unis (EAU) Qualification UCI ProTeams Loto etc (Belgique) TotalEnergy (France) Invitation UCI ProTeams Israël-Premier Tech (Israël) Équipe cycliste professionnelle Uno-X (Norvège)

Qu’est-ce que le Tour de France ?

Le Tour de France, traduit par Tour autour de la France, est la course cycliste la plus célèbre au monde, à l’exception des deux guerres mondiales, organisée régulièrement depuis 1903. Elle a été fondée par des journalistes et des entrepreneurs pour soutenir le journal sportif l’Auto. Les uniformes jaunes des principaux concurrents et gagnants datent de 1919 et semblent refléter la couleur du papier sur lequel le magazine a été publié.

Le Tour de France a pour origine course de la première étape A l’intérieur du monde, suivant son exemple, des événements similaires ont eu lieu dans de nombreux pays. Aujourd’hui fait partie de l’UCI World Tour, la série de courses de vélo de route de haut niveau qui se déroule toute l’année. Avec le Giro italien et la Vuelta espagnole, il fait partie de la plus grande course de trois semaines appelée Grande tournée.

Pour les placements dans le Tour de France, les coureurs gagnent le plus de points, confirmant que cette course est le point culminant d’une année entière de cyclisme. Par conséquent, le champ initial est rempli du plus grand nombre d’étoiles cyclistes.