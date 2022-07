Toujours deuxième ? Plus maintenant. Le volleyeur Mlejnková célèbre son premier titre de champion de France

La volleyeuse Michaela Mlejnková a remporté son premier titre de champion. En championnat de France avec l’équipe du Cannet, il a battu Mulhouse en finale de l’ASPTT dans le temps le plus court de trois matchs. Il a remporté le titre de Premier League pour l’équipe, mais aussi pour lui-même. « Je ne peux même pas mettre de mots sur ce que cela signifie pour moi. J’ai enfin l’or de la ligue», s’est réjoui le volleyeur national, qui a déjà terminé quatre fois deuxième avec Olymp Prague, quatre fois deuxième au classement général de la Bundesliga avec Stuttgart et une fois en Pologne à Rzeszów. Il a également remporté la Coupe de France cette année avec Le Cannet.

Il insiste sur le fait qu’il connaît sa meilleure saison de volley-ball. Après tout, Mlejnková est le balayeur le mieux classé du championnat français et son nom figure dans la composition idéale de la compétition après la saison régulière. Il s’est également bien comporté en finale. Il y inscrit 18 points pour Le Cannet lors du premier match, 17 lors du second et 10 points lors du duel de samedi soir. L’ASPTT Mulhouse n’a pas été aidée par la présence de près de 4000 spectateurs, ils n’ont pas gagné un seul temps dans la série.

« La clé est que nous n’abandonnons pas dans les moments importants et que tout le monde est uni. Toute notre équipe est équilibrée et tous ceux qui viennent sur le terrain aident. C’est la plus grande différence par rapport à l’adversaire. » déclare Mlejnková. « Gagner le double titre cette saison est une grande réussite. »

Dans le même temps, le balayeur tchèque a réalisé un grand rêve – remporter le titre de champion. Il en a généralement toujours été très proche, mais son équipe n’a pas pu gérer le tirage au sort final et s’est retrouvée juste en dessous du sommet. Après tout, il a terminé neuf fois deuxième au classement général ! « C’est ce qui m’a traversé l’esprit après le dernier ballon – la malédiction de la deuxième place a finalement été brisée. Cela signifie beaucoup pour moi. » Mlejnková a ajouté. « Honnêtement, je ne sais même pas combien de fois j’ai terminé deuxième. Souvent, je l’ai fait. Mais c’est fini maintenant. »

Mlejnková également devant MS

Dimanche, la fête était déjà en cours, qui en fait l’attendait toujours. En même temps, Mlejnková sait où il jouera la saison prochaine. Il ne restera pas au Cannet. « Un autre grand défi m’attend dans ma carrière. Je déménage à Ankara, en Turquie, où je jouerai pour le club Sigorta Shop. » a déclaré Mlejnková, qui a également de l’expérience avec la ligue polonaise. Il n’a pas encore joué en Turquie. En cette saison, il a encore le championnat du monde, dans lequel l’équipe tchèque a réussi. « Représenter les Tchèques a toujours été un honneur pour moi, donc j’ai vraiment hâte d’être à la saison prochaine dans l’équipe nationale. »