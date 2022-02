«Toujours avec Poutine» Démission du président du club FdI après les chocs d’après-guerre en Ukraine

POTENZA PICENA – Celestino Faraci dans une tempête après une sortie sur les réseaux sociaux. La distance parcourue par l’adjoint au maire Giulio Casciotti. Critique du député dem Mario Morgoni

26 février 2022 – 11:51 –

« Russie Poutine nous a donné un travail, ne crachez jamais dans l’assiette que vous mangez. » Avec cet argument à la veille de l’invasion de l’Ukraine, le président du cercle des Frères italiens de Potenza Picena a sorti des propos surprenants en faveur du dirigeant russe. Dans un post paru sur Facebook, Celestino Faraci a également ajouté que « depuis que vos scientifiques du Parlement européen ont imposé les premières sanctions à Poutine, notre secteur de la chaussure et de l’agroalimentaire a fait faillite, rappelons-le ».

Un poste qui l’oblige à démissionner et à s’aliéner tous ses confrères italiens qui rejettent avec colère le point de vue du président. « Je suis fortement en désaccord et je crois fermement que la position des Frères d’Italie est une condamnation claire de l’attitude criminelle ignoble de Poutine », a immédiatement déclaré l’adjoint au maire. Giulio Casciotti. Je critique le député Pd de Potenza Mario Morgoni: « Alors que le cauchemar de la guerre revient qui cette fois peut produire des effets dévastateurs pour toute l’humanité, alors que les morts, les blessés, les déplacés et beaucoup retournent à la peur et au désespoir, tandis que le Poutine de Russie déchaîne le conflit pour défaire et annuler la liberté et l’état souverain de le chef. Politique Les Frères italiens de Potenza Picena ont écrit ces mots. Fratelli d’Italia est l’un des principaux partis italiens qui a l’approbation de millions de citoyens. À Potenza Picena, les Frères italiens gouvernent après avoir obtenu un large consensus du peuple aux urnes. Le Président de la Région est le leader italien Frère Celestino Faraci, l’auteur de ce commentaire, est en réalité le leader politique de Noemi Tartabini, Giulio Casciotti et dans le quartier de Potenza Picena ainsi que Francesco Acquaroli. mes concitoyens, y compris l’électorat des Frères italiens, pour juger ces propos ».

C’était tellement dommage pour le groupe Fdi local que Faraci lui-même a démissionné après avoir posté : « Mes commentaires sur Facebook à propos de la situation russo-ukrainienne sont strictement personnels et basés sur des motivations économiques et non purement politiques – a-t-il dit – étant donné les différentes lignes des Frères italiens à ce sujet, je soumets ma démission immédiate et irrévocable du bureau du citoyen .porte-parole de Potenza Picena ».

