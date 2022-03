Titre DN ce vendredi

Zelensky a défié Poutine de négocier. Ce sont les gros titres de Diario de Notícias ce vendredi.

Le président ukrainien veut un tête-à-tête avec le dirigeant russe pour arrêter la guerre. Moscou dit qu’il ne change pas de tactique, mais bombarde des zones résidentielles et accuse Kiev d’utiliser des civils comme boucliers humains. L’équipe de négociation a convenu d’un cessez-le-feu temporaire dans le corridor humanitaire.

Il convient également de noter l’interview de DN/TSF avec Victor Angeloancien sous-secrétaire général des Nations unies : « Je souligne le courage de Guterres de dire à la Russie qu’elle a violé le droit international »

Fermer Abonnez-vous à la newsletter Nouvelles quotidiennes et recevoir des informations directement.

Et pour les nouvelles : Le gouvernement a promis un comportement sûr pour la famille Ihor.

Un autre titre de conflit

Journal de guerre de Pedro Cruz, envoyé à Lviv. Mise en garde d’Oksana, « commandante » du centre des vétérans : « Ce problème n’est pas que l’Ukraine »

Soutien clinique. « Il est obligatoire que des cordes soient fabriquées au niveau national pour soigner ceux qui s’y trouvent », a déclaré le médecin-chef

Position. Free et BE condamnent la Russie. Le PCP attaque l’OTAN et les États-Unis

Kristin Kane. Charge des États-Unis d’Amérique au Portugal : « Notre force est notre unité : Poutine a choisi la guerre. Nous restons unis à l’Ukraine »

Plus de titres

Parlement. Femme recto remplacera l’outil au Conseil d’Etat

Environnement. « Nous devons faire de l’énergie propre l’option la plus facile pour les gens. »

Journée mondiale de l’obésité. « Nous devons tous agir », prévient le président de la société portugaise étudiant le surpoids

Impôt. Plus d’exceptions IRS pour les ex-émigrants et les jeunes arrivant uniquement en été

La France. « Je suis candidat. » Macron promet « une nouvelle ère de la France et de l’Europe »