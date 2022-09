Tinder élargit notre pool, mais il apporte aussi de la frustration, disent les sociologues

Les gens ont une relation ambivalente avec les rencontres en ligne. Trouver un partenaire est généralement difficile, et certains utilisateurs de sites de rencontres en ligne parlent de burn-out – ils ont le sentiment que l’utiliser est devenu leur « deuxième emploi », explique la sociologue Renáta Topinková.

Rencontres Tinder, Badoo ou Facebook. Surtout pour la jeune génération, les applications de rencontres sont parfois le premier endroit où elles vont pour trouver un nouveau partenaire. Mais nous savons très peu de choses sur le fonctionnement de leur algorithme.

« Il existe des applications qui permettent de trouver un partenaire, par exemple, en se basant uniquement sur la distance géographique ou sur la base d’un simple questionnaire. Mais Tinder utilisait autrefois un algorithme basé sur le principe de notation ELO, qui est une méthode d’appariement connue du jeu d’échecs . Le classement compte combien de personnes vous aiment, mais aussi combien d’autres utilisateurs aiment ces personnes. En fait, il classe les utilisateurs à un certain niveau d’attractivité et montre son profil aux autres utilisateurs », explique la sociologue Renáta Topinková de l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences.

Pour certains utilisateurs, l’expérience de rencontres en ligne peut être frustrante.

« Ils le mettent à un certain endroit – et il peut aussi arriver que leur profil n’offre pas beaucoup plus aux gens et qu’ils commencent à le pousser vers des fonctionnalités payantes. Les abonnés sont clairement plus susceptibles d’être des hommes », ajoute un sociologue sur le podcast Stopáž .

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les applications de rencontres sont populaires. « Nous avons l’habitude d’avoir beaucoup d’options, et c’est de cela qu’il s’agit dans les rencontres en ligne. Cela élargit le bassin où nous pouvons pêcher et nous permet de rencontrer des gens que nous n’avions peut-être pas rencontrés auparavant. Après tout, cela est également démontré par la recherche – la plupart des couples qui se rencontrent en ligne n’ont aucune connaissance commune », explique Topinková.

La stigmatisation entourant les rencontres en ligne est en train de disparaître, selon un sociologue. D’ailleurs, à cette époque ce n’était pas seulement l’apanage des jeunes usagers de la ville, bien au contraire. « Au départ, les sites de rencontres en ligne étaient populaires auprès des personnes qui avaient du mal à se connaître ou n’avaient pas beaucoup d’occasions de le faire – par exemple, parmi les personnes divorcées ou les minorités LGBT », explique l’universitaire.

« Cependant, Tinder est loin d’être le site de rencontres en ligne le plus populaire en République tchèque. Selon une enquête de 2019, Badoo est le plus utilisé, et en deuxième position n’est même pas une application de rencontres, mais le site standard Seznamka.cz. Selon les données disponibles, l’application d’autres dates comme Hinge et Bumble a à peine fait une percée en République tchèque », a ajouté Topinková.

Bien que les applications soient populaires, en particulier parmi les jeunes utilisateurs, les sites de rencontres en ligne ont en moyenne des utilisateurs jusqu’à dix ans plus âgés.

Les rencontres sont-elles plus superficielles en ligne ou dans les bars ? Y a-t-il des recherches qui montrent le nombre moyen de fois où vous serez « hanté » ? Et est-il possible d’évaluer le succès des candidatures individuelles ?

Écoutez l’intégralité de l’interview dans le player au début de l’article.