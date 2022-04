Timide! Les Pays-Bas ont imposé des sanctions si lentement que les oligarques ont réussi à retirer leur argent

© pixabay.com

photo illustration





Les sanctions de l’UE contre la Russie ont été introduites aux Pays-Bas si lentement que les oligarques… ont réussi à retirer la majeure partie de leur argent, selon des experts cités par le quotidien Financeele Dagblad. Le journal avertit que si en France des centaines de propriétés ont été saisies à la Russie, pas une seule n’a été saisie aux Pays-Bas !

La semaine dernière, la ministre des Finances, Sigrid Kaag, a annoncé que Les Pays-Bas ont gelé plus de 516 millions d’euros d’avoirs russes. Pendant ce temps, d’autres pays du Benelux ont bloqué beaucoup plus : la Belgique près de 200 milliards d’euros et le Luxembourg – 2,5 milliards d’euros.

Le gouvernement néerlandais a été critiqué par l’opposition et les médias pour cela la mise en œuvre des sanctions est lente. Le Premier ministre Mark Rutte s’est défendu en disant que les Pays-Bas ne faisaient pas beaucoup plus mal que les autres pays de l’UE. Selon Rutte, le fait que davantage d’avoirs russes aient été gelés en France est dû au fait que des milliards d’euros appartenant à la banque centrale russe y sont stockés.

Cependant, sous la pression des critiques, Rutte a décidé de nommer un coordinateur pour accélérer le processus d’application des sanctions ; c’est l’ancien chef du ministère des Affaires étrangères Stef Blok. Cela vise à renforcer la coopération interministérielle et à assurer une surveillance active des 200 entités russes les plus importantes figurant sur la liste des sanctions.

De l’avis d’experts interrogés par le quotidien Financeele Dagblad, cette action est pendante et la plupart des actifs ont été transférés ou ont été vendus avec succès. « De plus, les Russes sont protégés par des lois sur la vie privée et des réglementations fiscales secrètes », a déclaré l’avocate des sanctions Helen nad de Linden au journal, qualifiant la nomination du coordinateur du gouvernement de « repas d’après-dîner ».

– Pour que les sanctions soient efficaces, les avoirs doivent être gelés immédiatement, ce qui n’est pas encore le cas

– estime qu’un autre avocat chargé des sanctions, Yvo Amar, a également été cité comme « FD ».

La banque centrale néerlandaise (DNB) a déclaré à Financeele Dagblad que la société russe disposait d’environ 20 milliards d’euros aux Pays-Bas. « Elles bénéficient d’un climat des affaires favorable mais apportent une contribution très limitée à l’activité économique du paysa déclaré De Nederlandsche Bank. De son côté, le quotidien belge De Standardard estime que la Russie sanctionnée dispose d’actifs aux Pays-Bas d’une valeur de 45 milliards d’euros.

