TikTok a restreint ses services en Russie en raison d’une nouvelle loi

Il a noté que les restrictions n’affecteront pas le service de messagerie. Le propriétaire de l’application est la société chinoise ByteDance.

« TikTok est une plate-forme de créativité et de divertissement qui peut apporter un soulagement et un contact humain en temps de guerre, lorsque les gens sont confrontés à une immense tragédie et à l’isolement. Mais notre priorité absolue reste la sécurité de nos employés et utilisateurs. À la lumière du nouveau « faux » russe loi sur l’information, nous n’avons d’autre choix que de suspendre la diffusion en direct et le nouveau contenu sur leur service vidéo pendant que nous évaluons les implications de cette loi en matière de sécurité », a déclaré l’application sur son compte Twitter.

Le parlement russe a approuvé vendredi l’introduction de la responsabilité pénale et jusqu’à 15 ans de prison pour désinformation et fausses nouvelles sur les soldats russes, pour discréditer les forces armées et appeler à des sanctions. Les amendements intègrent dans le Code pénal une nouvelle disposition sur la diffusion intentionnelle de fausses informations sur l’utilisation des forces armées pour défendre les intérêts de la Russie et de ses citoyens.

En fait, cela signifie que les médias ne peuvent publier que des informations officielles émanant des autorités. Compte tenu de l’invasion actuelle de l’Ukraine, ils ne peuvent que rendre compte de la façon dont Moscou a présenté le conflit – une « opération militaire spéciale » pour libérer l’Ukraine. L’agence de censure russe Roskomnadzor a également bloqué vendredi l’accès au réseau social Facebook et a commencé à restreindre l’accès au réseau Twitter.

Samedi, les stations allemandes ARD et ZDF ont décidé d’arrêter d’émettre depuis la Russie en raison de la nouvelle loi. L’agence de presse espagnole EFE suspendra également ses activités en Russie, et la radio française Radio France l’envisage. Le retrait de leurs journalistes de Russie a déjà été annoncé par, par exemple, CNN, BBC, CBC ou Bloomberg.

Un certain nombre d’entreprises occidentales ont suspendu leurs activités en Russie en réponse aux attaques contre l’Ukraine. Par exemple, le géant espagnol de l’habillement Inditex, la maison de couture italienne Prada et le fabricant allemand de vêtements de sport et de chaussures Puma ont annoncé samedi la suspension des activités russes. La société pétrolière et gazière autrichienne OMV a déclaré qu’elle éviterait tout investissement en Russie à l’avenir et pourrait perdre un quart de sa participation dans le champ du géant gazier russe Yuzhno-Russkoye.

La suspension des investissements en Russie a également été annoncée aujourd’hui par le groupe agroalimentaire français Danone. Il a également déclaré que l’une de ses deux usines en Ukraine avait cessé de fonctionner à la suite de l’invasion russe. « Nous avons décidé de suspendre tous les projets d’investissement en Russie, mais nous maintenons actuellement la production et la distribution de produits laitiers frais et d’aliments pour bébés afin de continuer à répondre aux besoins alimentaires de base de la population locale », a-t-il ajouté.