Deux militants britanniques assistent à une thérapie de conversion. Lors de la Marche des fiertés à Londres, qui a eu lieu le jour de l’année, plus d’une banderole est apparue appelant à la destruction de ces pratiques. Selon la ministre de la Culture Michelle Donelan, le nouveau projet de loi s’appliquera alors à l’Angleterre et au Pays de Galles. Le projet de loi devrait protéger toutes les personnes victimes de harcèlement sexuel en raison de leur sexualité ou du fait qu’elles sont transsexuelles, a déclaré Donelanov dans un communiqué.

la toile BanConversionTherapy.com , qui s’oppose à de telles pratiques, a déclaré que la thérapie de conversion comprend des interventions amoureuses, psychologiques, psychologiques, religieuses, culturelles ou autres, qui visent à changer, éliminer ou supprimer l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre d’une personne. La thérapie de conversion est quelque chose qui a malheureusement blessé des milliers de personnes LGBTQIA + et continue de blesser des personnes à travers le Royaume-Uni à ce jour.

Selon le site, la thérapie de conversion peut avoir des effets à long terme sur des personnes en bonne santé mentale, dont certaines peuvent être traumatisées pendant des mois et des années. Pour mieux comprendre ce problème, le site Web recueille des histoires de personnes et leurs expériences avec la thérapie de conversion.

Pendant la réunion, ils m’ont attaché à une vieille idole. Lakai m’a donné des yeux électriques douloureux tandis que des photos de femmes étaient affichées sur le mur devant moi. Je me souviens très bien de la douleur que ces yeux ont causée et des larmes coulant sur mon visage, en me souvenant de la thérapie de la femme transgenre Carolyn. Selon eux, les patients croient que lorsqu’ils apprendront à associer leur sexe à la douleur physique, ils cesseront de ressentir ce sentiment. Chaque fois que je pense à ce crâne, je commence à le sentir physiquement. La thérapie a fait des ravages sur mon corps, mais j’ai commencé à ne plus voir mon petit ami, ajoute Carolyn.

ministre de la culture en Site du Parlement britannique Il a déclaré que les membres du DPR avaient discuté avec lui d’un certain nombre de propositions législatives censées garantir la sécurité dans l’espace en ligne. Selon eux, ils travailleront à la sécurité des enfants sur Internet et lutteront contre les activités illégales.

Selon Donelanov, les députés sont conscients des dangers des pratiques de conversion et sont déterminés à en protéger les citoyens et à faire en sorte que chacun puisse vivre sa vie sans risquer d’être victime d’abus. Selon sa déclaration, il a coopéré à la proposition d’activation, dont le but est d’empêcher les enfants de rencontrer du contenu en ligne offensant lié aux pratiques de conversion.

Le projet de loi sera publié prochainement et est soumis à un examen pré-législatif par une commission mixte lors de la session parlementaire. Selon Donelanov, il a donné l’exemple qu’en raison du manque de clarté, la loi ne nuirait pas au nombre croissant d’enfants et de jeunes adultes qui ont des problèmes liés à leur sexe. La législation doit être conçue de manière à ne pas criminaliser ou paralyser les conversations légales que les mères ou les pères peuvent avoir avec leurs enfants, a ajouté Michelle Doneland dans un communiqué.

La France, par exemple, a adopté une loi interdisant les thérapies de conversion l’année dernière. Cadmus, qui la viole, est menacé d’une amende et de 30 000 euros (718 000 K) et de deux ans de prison. Dans le cas des mineurs et des personnes vulnérables, le maximum est une amende pécuniaire de 45 000 euros (1 079 129 K) et jusqu’à des années d’emprisonnement. Des lois similaires ont été adoptées par de nombreux pays à travers le monde, dont le Canada, le Brésil, l’Équateur, Malte, l’Albanie et l’Allemagne.