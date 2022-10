Notre but n’est pas ici d’écrire ou d’examiner les opinions présentées publiquement par Drulek (…), mais cela ne change rien au fait que nous rejetons complètement vos efforts, Saint-Père, et l’état des relations internationales auquel le professeur Drulek se soumet, à le dénoncer, le justifier, exercer des pressions sur lui et le menacer de le licencier, selon une lettre adressée à Jan Lipavski, chef du département.

L’auteur de la lettre ouverte est le fils d’un diplomate en Israël et homme politique Matj Stropnick. Quinze personnes ont signé son appel pour mettre fin à la pression sur Petr Drulek. Parmi eux se trouvaient les anciens ministres des Affaires étrangères Jan Kavan et Lubomr Zaorlek, ainsi que le Premier ministre Jana Samkov et l’économiste Ilona Vihlkov.

Soulignez le fait que Drulk a reçu deux lettres de réprimande de son employeur dans l’état des relations internationales (MV). Selon Stropnicky, cela est lié aux opinions inconfortables de Drulka, qui contredisent les vues du ministère des Affaires étrangères.

« Je m’oppose aux lignes du ministère et travaille de manière sélective avec les faits, ce qui n’est qu’un coup mineur à celui de la soi-disant désinformation », indique la lettre, qui a été mise à la disposition des rédacteurs d’iDNES.cz.

Le retour des gens politiquement mal à l’aise

Dans une interview avec iDNES.cz, Stropnick a déclaré que nous revenions à une époque où les gens pouvaient exprimer ouvertement leurs opinions personnelles, mais pour une récompense, ils agissaient en tant que créateurs, etc.

Drulk est un chasseur qui a le béguin pour Science-Po (Institut Pask de science politique, ndlr), l’une des universités les plus prestigieuses. Il n’était pas là en tant que professeur invité pendant un après-midi, il avait un cours là-bas. Un tel expert qu’un ministre bachelier tenterait-il de créer lorsqu’il partagerait ses vues, ce qu’il visait sur la base d’études professionnelles de longue haleine ? Tu

Il a ajouté que selon ses informations, la commission du ministère des Affaires étrangères aurait dû se tourner vers le ministère de l’Intérieur pour comparer l’âge de M. Drulek, a-t-il affirmé.

Il a changé d’avis quand lui et Drulke ont co-édité un livre qu’ils avaient rencontré l’année précédente, il a donc respecté la nécessité de défendre ses camarades.

J’ai entendu parler de l’initiative. Je suis content, même si je ne l’ai pas mis en place, Matj Stropnick et d’autres l’ont pris. Drulk a répondu à iDNES.cz que la communauté obansk était activée. Il a également partagé ses problèmes personnels avec l’arrestation de Lipava au MF DNES.

Pestoe s’est présenté pour le SSD lors de l’élection de la Pologne à la Chambre des représentants et, avec Jana Malová, a formé un partenaire proche, sinon il n’était pas politiquement actif. D’autre part, son père, Martin Stropnick, était ambassadeur en Israël et a donc été informé du ministre Lipava. Lorsqu’on lui a demandé s’il ne craignait pas que cela ait des implications politiques pour son père, il a simplement répondu : je vais laisser cela sans commentaire. Il y a également eu des spéculations sur Stropnick Starm en tant que candidat à la présidence de l’ANO.

Le discours contient un récit de complot

Dans une lettre ouverte, Stropnick Mlad a également mentionné la famille MV Ondej Ditrych. Selon le politicien arrogant, Dietrich a tenté de se débarrasser du diplomate arrogant en tissant des liens. Il a rejeté les accusations en disant qu’il ne réagissait qu’à une performance spécifique, pas à un cas de paualisation.

En tant qu’employeur, Petr Drulk n’est pas et n’est pas sous contrat avec le ministère de l’Intérieur. Il n’a été averti qu’à plusieurs reprises que ses déclarations relatives à la politique étrangère ne doivent pas, comme d’autres chercheurs d’institutions bien connues impliquées dans la politique étrangère, contenir indéniablement des récits de complot, traverser certaines lignes de vérité, obscurcir et généraliser, a-t-il écrit aux rédacteurs de SMS.

Il a ensuite ajouté que le seul comité d’éthique a géré une initiative et s’est concentré sur deux des activités publiques historiques de Petr Drulek, et non sur sa performance publique.

En plus d’un contrat à temps partiel au ministère de l’Éducation, il a fréquenté l’Université Western à Pilsen. Par ailleurs, un élu du SPD et de Trikolor s’est exprimé lors du meeting de Prague 6 ce week-end.

Mais Drulk s’est défendu en demandant des commentaires sur des questions politiques générales. Je ne suis pas là comme leur seul, dov.

Ni Lipavsk ni le service de presse de son ministère n’ont répondu aux questions de la rédaction d’iDNES.cz.