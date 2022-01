The Rock, Vince McMahon et Nick Khan, reconnus sur la liste Variety 500

Quatre personnes associées à la WWE ont été incluses dans la liste de la cinquième édition Variante 500, qui sert l’entrepreneur du monde du divertissement qui a eu le plus d’impact À l’intérieur du monde. Vince McMahon, The Rock, Nick Khan et l’avocat Craig Jacobson Ils sont les quatre lauréats de l’entreprise par le magazine.

Liste des variétés 500 reflète ses réalisations de nomination au cours des 12 derniers mois. Le comité éditorial de l’entreprise est chargé de sélectionner 500 personnalités. Les États-Unis sont le pays le plus reconnu dans le classement, avec un total de 328 gagnants. L’Angleterre a une médaille d’argent, avec 45 nominations, tandis que la France complète le podium avec 15. L’Espagne prend la neuvième place avec cinq représentants.

« Khan a rejoint la WWE en août 2020 (…). En janvier 2021, lui et son patron, le président de la WWE et du PDG Vince McMahon, négocié un accord de cinq ans avec NBCUniversel vaut plus d’un milliard de dollars, fournissant à la plate-forme Peacock les droits de diffusion exclusifs de WWE Network aux États-Unis. Khan a également conclu son accord avec Netflix pour les documentaires sur McMahon, avec Spotify et The Ringer pour le contenu audio ; avec Blumhouse, une série de scripts limitée. De plus, le programme Friday Night SmackDown fait partie du festival de musique Rolling Loud qui se tiendra à Miami en juillet 2021 », est le résumé publié par le magazine du président de la WWE Nick Khan.

Roman Reigns est le combattant le plus développé sur Instagram

Pour cette partie, domination romaine a été reconnu par l’agence de croissance numérique LoveUX comme Le lutteur professionnel le plus développé de l’année dernière sur Instagram. ‘The Tribal Chief’ a gagné 1,65 million de nouveaux abonnés au cours des douze derniers mois sur le réseau social. Eva Marie occupe la deuxième place, avec 584 768 internautes, tandis que Bianca Belair complète le podium avec 542 685 nouveaux followers.

