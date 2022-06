The Lost World Jurassic Park : pourquoi le film est une expérience décevante pour Steven Spielberg ?

Quatre ans après le succès colossal de « Jurassic Park », Steven Spielberg reprend les rênes de l’établissement et signe un spin-off nommé « The Lost World ». Lors de l’enregistrement de cette création ultérieure, le producteur s’est découragé, s’est inquiété et a su qu’il s’apprêtait à livrer un film médiocre par rapport au premier.

The Lost World – Jurassic Park : Une nouvelle expédition dangereuse

Après les progrès fulgurants du roman et du film Jurassic Park, l’écrivain Michael Crichton choisit de composer un spin-off, The Lost World, distribué en 1995. Au bout de deux ans la transformation fut livrée, préarrangée par David Koepp et coordonnée par Steven Spielberg. Le volet cinématographique dénote l’arrivée de quelques personnages, à commencer par John Hammond et Ian Malcolm, en réalité incarnés par Richard Attenborough et Jeff Goldblum.

Dans cette deuxième partie de l’établissement, le magnat accueille le mathématicien pour rejoindre une mission logique sur Isla Sorna, où de nombreux dinosaures serpentent sans but. Hésitant dès le départ, Malcolm accepte enfin de participer à la campagne lorsqu’il découvre que sa compagne Sarah Harding ( Julianne Moore ) est désormais là. Une fois sur place, il constate qu’une autre mission considérablement plus hasardeuse se déroule à égalité, et qu’elle pourrait avoir des résultats désastreux.

Vince Vaughn, Pete Postlethwaite, Vanessa Chester, Peter Stormare et Arliss Howard équilibrent le casting du film. S’il reste loin des scores de son ancêtre, qui avait planqué près d’un milliard de dollars dans l’industrie cinématographique mondiale lors de sa sortie, The Lost World : Jurassic Park touche en réalité plus de 618 millions de dollars à travers le monde. . monde. Des résultats qui frustrent Steven Spielberg, qui n’a pas la meilleure vision de son métier sur le plateau.

Steven Spielberg en petite structure

Dans le livre Steven Spielberg: A Biography, l’écrivain Joseph McBride donne du sens au fait que le producteur a vu sérieusement le développement du volet cinématographique, ce qui le « dissuade » et le rend « de plus en plus agité ». Le chef dit à ce sujet :