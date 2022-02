The Fear Index in the Sky et Now, dévoilez le casting

C’est une chose d’être témoin d’une histoire où la peur et l’ignorance sont les moteurs principaux ; une autre est de l’interpréter. Dans quelques jours, Blog de télévision eu l’occasion de s’entretenir avec les quatre acteurs principaux Indice de peurMini-série Sky Atlantic vendredi 18 février 2022 et qui est maintenant entièrement disponible à la demande e maintenant.

Josh Hartnet, L’Archer d’Ali, Leïla Farzad e Grégory Montel donne vie à des personnages qui se déplacent dans des directions différentes, mais sont tous unis par la prémisse avec laquelle la série commence, à savoir une série d’événements bizarres impliquant le protagoniste, un génie de l’informatique. Alex Hoffmannjoué par Hartnett.

L’Index de la peur est une transposition télévisée du roman du même nom de Robert Harris (publié par Mondadori): l’auteur, lorsque le livre est sorti, l’a défini comme « romans gothiques ». « Eh bien, il pourrait dire cela parce qu’il y a une référence à l’histoire de Frankestein, mais je ne pense pas que nous fassions une série gothique, nous sommes plutôt du côté noir »Hartnett a commencé. « Oui, il y a des ténèbres latentes »ajoute Ali, « Je comprends les références au gothique et au Frankstein, rappelez-vous aussi que comme le livre de Mary Shelley, notre histoire se déroule en partie à Genève ».

Mais le Fear Index c’est aussi plus : « Je dirais que c’est plutôt un thriller psychologique, avec des moments d’horreur, mais surtout psychologique »a expliqué Farzad, qui a révélé avoir reçu une part de gabriellela femme du protagoniste, après avoir lu le livre : « C’est très bien. Robert Harris m’a raconté le pire scénario possible !.

Parlant du contexte, L’Indice della Fear fait de la nouvelle technologie et de l’éthique liée à son utilisation l’un des piliers de l’histoire. « Ils nous ont donné une opportunité qu’il fallait vérifier »Dés de Hartnett. « La grande chose à propos de cette série est qu’elle nous montre que les gens créent de l’intelligence artificielle simplement parce qu’ils le peuvent, sans que personne ne contrôle leur travail, et c’est là que commencent les livres et les mini-séries. Cette histoire nous montre à quel point il est difficile d’être considéré dans le monde de la finance : Alex a quitté son emploi au CERN sans personne pour lui dire quoi faire et mettre ses connaissances scientifiques à profit. L’intelligence artificielle ne va pas remplacer les humains, mais ils font un travail très complexe. Peut-être que si nous ne parvenons pas à bien comprendre la technologie, nous ne devrions pas aller plus loin ».

« Le plus effrayant, c’est la façon dont ils sont mis en œuvre »a ajouté Archer, traducteur de HugoPartenaire commercial de Hoffman. « De nos jours, les nouvelles technologies sont utilisées à cause de la cupidité humaine, pour gagner de l’argent : surtout les humains et leur utilisation me fait peur ».

The Fear Index (titre original de la série), cependant, travaille également sur un mystère, que les personnages doivent enquêter Leclercoù Montel donne son visage -en Italie connu sous le nom de casting Call my agent- : « Heureusement que mon personnage est français, donc je joue dans la plupart des scènes en français, sinon je ne serais pas crédible »l’acteur se met à rire, mais fait ensuite une réflexion intéressante sur son personnage et sur la façon dont, en fait, la série nous montre deux mondes différents :

« C’est très intéressant le fossé créé entre ce personnage riche et anglais et ce détective français, un homme simple, qui pour la première fois de sa carrière fait face à une affaire comme celle-ci. C’est ce qui me fascine le plus, et j’arrive aussi à y incorporer un peu d’ironie, à augmenter la différence entre elle et le reste des personnages. Leclerc est le plus courageux de toute la série : contrairement à Alex, sa femme et ses coéquipiers, il n’a rien à perdre. Il a une famille et est heureux aussi, c’est un optimiste.

Cependant, il y a un peu d’optimisme dans cette série. Comme on peut le voir dans le titre, la peur est au milieu. Comme le protagoniste, qui à un moment donné commence à penser qu’il est fou. Le génie fou, en revanche, est une figure qui apparaît fréquemment dans la littérature : « Jouer au génie est un problème »Hertnett admet, « Il y a des préjugés sur ce à quoi cela devrait ressembler, j’ai essayé de me concentrer sur l’homme derrière le génie et jouant le rôle d’un homme. La chose qui m’a le plus intrigué dans le rôle d’Alex était le fait qu’il s’isolait des autres : toutes les personnes très intelligentes s’isolaient à un moment donné, elles ne pouvaient pas communiquer avec les autres. ».

© Ciel

« Alex », a poursuivi l’acteur, « Il a commencé son voyage à travers l’histoire en pensant que personne ne le croyait, puis il a commencé à douter de son propre esprit. Je pensais que c’était effrayant. Si je devais choisir, je préférerais être comme Cassandre, c’est-à-dire avoir toutes les réponses mais personne ne me croit, que de ne pas me fier à mon esprit. J’ai un grand oncle qui a la démence : c’est terrible ».

Mais tous les quatre, au quotidien, de quoi ont-ils peur ? Hartnett a commencé : « Ma plus grande crainte est la réaction du gouvernement face aux problèmes liés aux changements climatiques. Leurs réactions vont dans le mauvais sens, voire ils n’agissent pas : nous devons tous travailler ensemble, car c’est un problème qui touche tout le monde, et le gouvernement doit s’occuper du peuple ».

© Ciel

« J’ai peur d’un pouvoir incontrôlable, concentré sur quelques personnes », poursuit Ali, tandis que Farzad revient sur les questions environnementales : « Je suis aussi très anxieux à ce sujet. Je ne peux plus lire les nouvelles sur ces choses, elles ne m’endorment pas. J’ai une fille, je m’inquiète pour son avenir. C’est le chaos, je pense qu’on ne va pas dans le bon sens : entre la pandémie, le dérèglement climatique et autres mauvaises nouvelles, je ne suis pas l’actualité, même si je sais que ça ne sert à rien. Mais je pense que nous devrions utiliser cette peur pour bouger et ne pas être paralysés..

« Si le climat change, tout change, même la géopolitique »ajouta Montel. « Je suis père de deux enfants, je ne suis pas sûr que le gouvernement comprenne ce qui se passe, il me semble que tout va dans le mauvais sens. Il faut trouver une solution rapidement, je suis optimiste mais je reste inquiet..

© Ciel

C’est précisément Montel qui conclut notre conversation avec des réflexions sur la façon dont ces sujets impactent également la production de films de genre :

« J’ai récemment assisté au Festival international du film fantastique de Gérardmer et j’ai remarqué que tous les films de science-fiction parlent de la même chose, la peur de l’avenir. Tout n’est pas mauvais dans le monde, mais pour tous les films que je vois en ce moment qui traitent de cette question, il est difficile de trouver un film vraiment optimiste. »

Pour les rendre originaux, « La seule façon de les traiter, c’est d’y mettre un peu d’humour : ça pourrait être une solution de raconter ces histoires à plus de monde. La bonne nouvelle d’aujourd’hui intéresse certains ».