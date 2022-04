Teuns rend Dennis triste à Romanda

Que Tour Romandie retour à l’essentiel. la vue et le silence. Le pouls suisse, le calme entre pastoral et inquiétant, s’emballait. Trop silencieux. Cela éveille les soupçons. Des jours comme celui-ci, quelque chose d’inattendu se produisait toujours. La surprise réside dans le matelas moelleux des routines et des habitudes. Puis il a sauté et tout a changé. Hayterplomb sifflant, est tombé. Izaguirre, qui courait parallèlement au meneur, lui aussi disloqué après sa chute. au fossé Manquer plus de 10 minutes. Le sentiment d’impuissance s’est alors déplacé vers Romont, le mur qui a construit sa fin.

Tout à coup, Rohan Denis il s’élança avec style en pédalant sept lieues. Il a écrasé la bosse avec force. Au rythme de l’autodéfense. Il regarda attentivement le but. Il n’a pas besoin de lunettes de gros plan. Mais il avait un miroir pour lui montrer ce qui se passait derrière son dos. Cet événement Dylan Teens. Le Belge qui a battu Valverde à Flecha Wallona a encore marqué. Il a dépassé Dennis, le nouveau leader, dans la gloire des cheveux. Hirsch il est arrivé peu de temps après. Pareil que Vlasov, Caruso, O’Connor ou Ayuso.

Des ranchs au soleil et de vertes prairies amortissent les chemins qui mènent à la nature, se plaignant de cette intrusion dans l’intimité. Le peloton a rompu le silence. Même les sonnailles n’osaient pas apparaître dans l’allée des coureurs, qui semblaient se cacher sur le dos. Les gens ne sont pas conscients de la concurrence. Il y a une maison et on suppose que des gens y vivent. Mais c’est difficile à cerner.

Ineos est gouverné par l’inertie du leadership de Hayter, ce qui est un autre mystère en soi. Le chef perché sur la queue, à côté de salle de bain, le plus clair. Le quadruple champion du Tour s’est séparé entre ses discours, des discours qui disaient qu’il se sentait physiquement récupéré et sur la bonne voie pour revenir à qui il était, avec ses performances. Les paroles et les actes n’ont rien à voir avec cela.

LA CHUTE D’IZAGIRRE

Hayter semblait être plus conscient des amandiers et des cerisiers en fleurs qui coloraient les prairies jusqu’à ce qu’il panique derrière le peloton. Soudain, il se trouva dans un fossé, sans cheval. Traité par des médecins. Il est de retour dans la course, mais loin de tout. Ion d’Izagirre a également fini dans le fossé. En face de la banque où le chef s’est retrouvé. Celui d’Ormiztegi a vérifié. C’est un dur à cuire. Il a tiré vers l’avant. Pareil que Rigoberto Uran et Steven Kruisjwijk. Tout est flou. Couper. Monté dans le rétroviseur. Geraint Thomas reçoit le feu vert pour oublier Hayter. appel de Londres. Personne n’a répondu à l’appel.

LE RETOUR DE TEUNS

Lancer la course, rétrécir la langue d’asphalte, la chair de poule Rémi Cavagna quand la méta fleur est expirée, attendant sur le mur. Un promontoire. Que Clermont-Ferrand TGV, le champion de France, a agité son élan. Il aime la rébellion. C’est le style. Il a glissé avant d’atteindre le bas de Romont, la pente raide que les Teuns ont conquise. Belge assis Valverde dans Wall of Huy, il vole le bonheur de Dennis, le nouveau chef, en faisant sauter des bonbons de sa bouche. L’Australien s’est régalé.

Mais Teuns, la puissante jambe des Ardennes, a étouffé son excitation dans un ultime effort. Le coup de poing de Teuns assomme la brutalité de Dennis, dont la tête tombe sous l’emprise du désespoir tandis que Teuns ouvrait les bras en signe de victoire. Le Belge a ensuite écouté les louanges de ses coéquipiers, qui l’ont félicité un à un. Même s’il a pris les devants, Dennis s’est approché, ce qui a été le pire déchirement. Teuns rend Dennis triste.