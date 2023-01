Testez la berline Renault Clio TCe 140 RS Line

Il était clair pour moi que la semaine avec Clio allait être très amusante dès que je me suis assis derrière le volant, que j’ai démarré le moteur pour la première fois et que j’ai passé le premier vingle. La position de conduite est parfaite et le siège anatomique de la RS Line soutient parfaitement le corps, l’ergonomie du conducteur est également parfaite – le volant tient confortablement dans la paume de la main, le levier de vitesse tient parfaitement dans la main et les pédales sont parfaitement ajustées pour le gaz intermédiaire.

Le moteur quatre cylindres turbocompressé sous son capot est un modeste 1,3 litre, mais produit 140 ch et offre beaucoup de traction dès les bas régimes (260 Nm en particulier à partir de seulement 1 750 tours), tourne volontiers et en douceur, et quand on le tient bien il semble assez enthousiaste et peut apporter une dynamique solide sur la Clio.

Photo: Luke Kukla Quatre cylindres sous le capot offrent une dynamique décente

Grâce à cela, vous pouvez maximiser le châssis, qui est étonnamment haut. La petite et légère Clio passe partout et glisse facilement, elle a assez de confiance et de stabilité dans les virages, alors qu’elle semble être sur ses orteils et aide parfois son arrière à resserrer la piste.

Bien sûr, ce n’est pas un coureur bien entretenu ou un successeur spirituel de la version RS pointue (que la terre repose en paix), sa vitesse n’est pas surprenante et ses limites sont faciles à repousser. Mais tout n’est pas une question de vitesse. Clio procure du plaisir au volant, car il conduit et se laisse conduire exactement comme une voiture de bon conducteur devrait conduire et se laisser diriger !

Photo: Luke Kukla Cette voiture est très amusante à conduire

Le plaisir de conduire n’est pas la principale caractéristique d’une voiture normale pour se rendre au travail et après les courses. Mais Clio peut facilement satisfaire même une personne pratique. Il est assez spacieux pour ses dimensions compactes (la Fabia a encore un peu d’avance, mais la Clio peut aussi accueillir quatre adultes et un solide bagage de 391 litres à emporter) et très pratique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin à l’intérieur , il peut avoir des panneaux d’instrumentation numérique de 10 pouces et un écran d’infodivertissement tactile de 9,3 pouces , qui, en plus de fonctionnalités étendues, offre principalement une interface conviviale, ainsi qu’un large éventail d’assistants de conduite qui pourraient un jour vous sauver la vie.

La direction est naturelle et le changement de vitesse est facile, le châssis est confortable même sur 17 roues », le moteur est silencieux sous le capot et a assez de puissance sans même avoir à le presser comme un citron – c’est pourquoi la voiture peut être conduite en combinaison mode avec un modeste cinq litres au cent, c’est-à-dire à peine plus gourmand que la consommation d’un hybride.

Photo: Luke Kukla

Si vous n’êtes pas encore féru d’électrification, ou si vous vous retrouvez à conduire plus souvent en ville et sur l’autoroute, la plus puissante Clio TCe 140 est un choix solide – pratique, raisonnable, bien équipée et, étonnamment, amusante à utiliser. lecteur.

Le prix catalogue de la Renault Clio commence à 363 000 CZK, mais pour cet argent, vous n’obtenez qu’un modeste trois cylindres de 90 chevaux dans la version Equilibre la plus basse, ce qui n’est pas trop scandaleux. Mais pour 30 000 supplémentaires, vous aurez déjà l’équipement Techno, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin – à l’exception d’un moteur plus puissant, qui vous coûtera 45 000 couronnes supplémentaires (le prix total est de 438 000 CZK). Vous pouvez acheter l’équipement RS Line le plus élevé appartenant à la chose testée pour 483 000 CZK – par souci d’intérêt, la Fabia 1.5 TSI comparable dans l’équipement Style coûte 499 900 CZK et dans l’équipement Monte Carlo même 544 900 CZK. La Clio TCe 140 est géniale…