Test DS4 Cross Rivoli : Má mrnc i kvalitu. Je to adept na nejlepší auto roku

Další specialitou jsou dva krajní ovladače na středovém panelu. Chvíli si s nimi budete hrát a zkoušet jejich pevnou vůli i zpětnou vazbu, než zjistíte, e jejich pomocí nastavíte směr, kterým na vás vůz pouští vzduchtí vz.

Testované auto mělo edohnědý interér Galet & Criollo. Elektrická sedadla jsou vyhřívaná, ventilovaná a nabízí několik druhů masáže. Po zádech se vám třeba protáhne had i projde kočka. Palubní deskka je potažená hnědou kůží, panely a sedadla zase edou tlačenou kůží. Když tohle všechno lověk vidí, začíná se mu poprvé vkrádat do hlavy myšlenka na cenovku.

A no se podívejme, co DS4 už v základu (cena 720 tisíc Kč) nabízí. Je to například 6 airbags, paquet bezpečnostní, full LED světlomety i pohodlný kožený volant s integrovanými ovladači. Verze Cross Rivoli, která startuje na 970 tisících, pak auto vyšperkuje. Navenek přidá devatenáctipalcová hliníková kola, dovnitř zase ambientní osvětlení PolyAmbient i fešné bezrámečkové zpětné zrcátko. Námi testovaný vůz pak měl ještě několik drobných příplatkových vylepšení, jako třeba bezdrátové dobíjení telefonu a jeho cena se tak vyšplhala na 1 136 000 Kč.

Cena je tedy vyšší a někdo kvůli ní dost možná vůz rychle odsoudí, ale je třeba se zamyslet nad tím, do čeho investujeme. Těžko na trhu najít přímého konkurenta, který par byl takhle luxusní.