Téléscripteur de sports d’hiver: le biathlète Horn après une chute à l’hôpital

18h09 : Le biathlète Philipp Horn hospitalisé

Le biathlète allemand Philipp Horn manquera le début de la finale de la Coupe du monde à Oslo vendredi. Le joueur de 27 ans est tombé jeudi alors qu’il s’entraînait au légendaire Holmenkollen et a été transporté d’urgence à l’hôpital d’Oslo.

« Nous supposons actuellement une commotion cérébrale. Philipp passe la nuit à l’hôpital par mesure de précaution et pour plus de précisions », a déclaré le médecin de l’équipe allemande Katharina Blume. Horn a mérité sa place pour le dernier week-end de la Coupe du monde grâce à ses belles performances en Coupe IBU.

14h32 : Sans Straßer et Schmid : le skieur allemand avec le joueur B dans le mix

Dans la course au podium de la compétition par équipe, l’équipe alpine allemande a dû se passer de ses deux meilleurs coureurs lors de la finale de la saison en France. Comme l’a annoncé jeudi la Fédération allemande de ski (DSV), Linus Straßer et Alexander Schmid seront absents de l’épreuve mixte de ce vendredi à Méribel (12h). Tous deux sont « toujours en mauvaise santé » et se concentrent donc sur leurs courses respectives du week-end. Schmid est l’un des grands favoris du slalom géant de samedi. Un jour plus tard, Straßer vise sa deuxième victoire en Coupe du monde de la saison en slalom.

Dans le mix, Fabian Gratz et Julian Rauchfuss complètent désormais l’équipe autour de Lena Dürr et Antonia Kermer. Plus récemment, DSV a remporté l’argent dans la compétition par équipe aux Jeux olympiques d’hiver en Chine.