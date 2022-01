« Téhéran » remporte l’International Emmy, le Portugal perd face à la Chine et l’Angleterre domine – Observer

La production israélienne de « Téhéran » a été la grande gagnante de la 49e édition de l’International Emmy, lors d’une cérémonie dominée par la Grande-Bretagne et au cours de laquelle le Portugal a perdu face à la Chine dans la catégorie Telenovela.

La telenovela « Quer o Destino », produite par Plural Entertainment Portugal et diffusée par TVI en 2020, a été nominée dans la catégorie Telenovela, mais a perdu contre « The Song Of Glory » de la Chine.

Les prix récompensant les programmes de télévision produits en dehors des États-Unis et ceux se déroulant à New York se caractérisent par la diversité, avec 44 nominations dans 11 catégories provenant de 24 pays.

Un signe de diversité a été récompensé : pour la première fois en 49 ans de récompense, par exemple, l’Egypte figurait parmi les nominés, grâce au rôle de l’actrice Menna Shalay dans « Chaque semaine a un vendredi ».

Une production israélienne, « Tehran », une série autour des agents de l’agence de renseignement israélienne Mossad infiltrés en Iran, a remporté le prix du meilleur drame, la nuit la plus convoitée.

Il ne s’agit pas seulement de la série d’espionnage, il s’agit aussi de comprendre les humains derrière vos ennemis », a déclaré la créatrice et productrice de la série, Dana Eden, après avoir reçu le prix, révélant que pour elle, la série représentait l’espoir d’un avenir où « l’Iran et le Les Israélites peuvent, à un moment donné, travailler ensemble en amis plutôt qu’en ennemis.

La quatrième saison de l’émission française « Call My Agent » a reçu le prix de la meilleure comédie lors d’une cérémonie qui a vu les Emmys internationaux revenir à un format face à face puis à la version virtuelle de l’an dernier.

Le prix de la meilleure actrice est allé à l’actrice britannique Hayley Squires, star de « Adult Material », tandis que le prix du meilleur acteur a également été décerné à David Tennant, pour son rôle dans « Des ».

Les pays les plus récompensés sont l’Angleterre et la France, avec trois et deux différences respectivement, tandis que le reste est réparti entre la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, la Norvège, la Chine et Israël.

Le poids gagné par les Emmys internationaux, dopés par des « blockbusters » sur des plateformes de divertissement telles que « La Casa de Papel » (Espagne) ou « Squid Game » (Corée du Sud), se traduit par la présence d’artistes primés. .

Parmi eux figurent l’acteur britannique Brian Cox, le canado-américain Joshua Jackson et les actrices et mannequins américaines Vanessa Williams et la nigériano-britannique Chiké Okonkwo.

Le meilleur documentaire est allé à « Hope Frozen: A Quest to Live Twice » (Thaïlande), le meilleur programme artistique est allé à « Kubrick By Kubrick » (France), le meilleur programme de divertissement non scénarisé est allé à « The Masked Singer » (Kingdom Kingdom) et le meilleur Mini-série pour « Atlantic Crossing » (Norvège).