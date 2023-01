TechMIX : le cimetière des services Google abandonnés continue de croître

Vous lisez un exemple du bulletin TechMIX, dans lequel Pavel Kasík et Matouš Lázňovský fournissent chaque mercredi des commentaires et des observations sur le nouveau monde de la science et de la technologie. Si TechMIX vous intéresse, abonnez-vous!

En revanche, selon divers compteurs, déjà en « Google tombes» se retrouvent avec plus de 250 services, produits et outils. Vous ne connaissez peut-être pas du tout certains d’entre eux, vous n’avez donc peut-être pas connu l’arrêt de Google Bookmarks ou de Google Fitstar Yoga.

Photo : killbygoogle.com La page Killed by Google répertorie 274 services qui ont été fermés par Google.

Mais il y a aussi de grands projets dont l’arrêt provoque beaucoup d’indignation dans la société. J’ai personnellement vécu trois fois cette déception désespérée.

La première fois, c’était en 2013, lorsque Google a arrêté son populaire lecteur de flux RSS. Lecteur Google. À une époque, c’était mon application la plus utilisée. J’y ai organisé plusieurs centaines de ressources, et en utilisant les étoiles, je « forme » l’outil pour que chaque jour je trouve réellement le domaine le plus intéressant que je surveille. Et tout à coup, Google Reader a disparu. Effectivement, il avait un partenaire rémunération des concurrentsmais ce n’est jamais pareil.

Complètement inculte, un an plus tard, je saute avec enthousiasme dans la version bêta de Gmail avec son icône et son nom bleus Boîte de réception. C’est un concept assez révolutionnaire : je peux travailler en plus de mon compte Gmail existant avec une nouvelle interface très épurée. Les e-mails sont organisés par importance, les outils sont étudiés et améliorés, répondus en contexte, accélèrent les réponses fréquentes et gèrent les vols ou les réservations.

Photo : Google Blog Exemple d’une version mobile de Google Inbox de 2014.

La réaction des utilisateurs et du public professionnel est enthousiaste. En quelques mois, je suis tombé amoureux de la version bêta et j’ai commencé à l’utiliser comme client de messagerie principal. Je suis également encouragé par le fait que le chef de Google lui-même parler de la boîte de réception comme dans le futur de Gmail : « Inbox est fait pour vous. La boîte de réception est faite pour vous.

C’est pourquoi je trouve si injuste qu’Inbox ait été interrompu en 2019. Du coup, ce n’est plus l’avenir de Gmail, mais juste une « expérience dont nous avons tiré des leçons ».

Google promet de « mettre en œuvre toutes les fonctionnalités populaires de la boîte de réception à Gmail ». Il l’a rempli partiellement, mais n’obtient pas les meilleures fonctionnalités. Et ceux qui, comme moi, utilisent Inbox depuis cinq ans trouvent leur Gmail dans un état complètement désorganisé. Ce qui est soigné dans Inbox ressemble à un entrepôt négligé sans aucun système en parallèle avec Gmail.

Le troisième cas est mon outil de tri de photos préféré, Picasa, que Google maintient depuis très longtemps. Depuis 2002, il l’a perfectionné en un logiciel fantastique que je peux recommander sans hésitation à quiconque pour une retouche photo rapide. Et puis il y a brusquement mis fin en 2015.

Il les remplace par la version en ligne, mais vous ne pouvez pas vraiment les appeler un « remplacement », ce sont des outils complètement différents. Soit dit en passant, vous pouvez toujours télécharger et utiliser Picasa de manière non officielle, mais Google n’a plus rien à voir avec cela.

Rechercher des programmes de communication Google

Un autre chapitre désespéré est la tentative à long terme – et à long terme infructueuse – de Google de trouver des outils de communication pour une communication instantanée. D’abord Google Talk (fin en 2013), Google Wave (2009 à 2012) ou Google Buzz (2010 à 2011) pourraient le remplacer.

Afin d’empêcher l’arrêt continu de cet outil de chat, Google introduit en 2011 avec une grande notoriété son réseau social Google+. Le projet a même changé le visage de la plupart des services de Google, car l’entreprise a essayé de les intégrer là où cela avait du sens.

Il est vite devenu clair que l’intérêt des gens n’était pas si grand. Je me souviens n’avoir rencontré que quelques personnes au « plus ». Ce qui ne me dérange pas vraiment, ce n’est pas un réseau de « cris » comme Twitter ou Facebook. Mais cela ne peut certainement pas être qualifié de succès, même avec les meilleurs efforts.

Personnellement, j’ai le plus confiance dans l’outil Hangouts Google. Quand j’ai eu quelques concurrents en 2016, des applications du portefeuille de Google qui accomplissent à peu près la même chose, j’étais un peu perplexe.

Mais je ne m’attendais certainement pas à ce que Google ferme finalement tous ces services et essaie plutôt de migrer les utilisateurs vers Google Messages, jusqu’à présent marginal, qui n’est utilisé que pour envoyer des SMS. Hangouts se termine en novembre 2022, ou plutôt il ne se termine pas, ce sera « entièrement mis à jour« .

Innovation versus maintenance

Je me demande pourquoi Google ferme si souvent le service qu’il s’y consacre tout le site. Ce n’est pas faute de finances, Google (ou la société mère Alphabet) est l’une des entreprises les plus riches du monde. Et la fermeture continue des services populaires provoque l’insécurité parmi les utilisateurs et donc nuire à la marque Google.

C’est certain dans mon cas. Lorsque j’entendrai une autre présentation sur l’excellent produit de Google, je serai – comme je le sais – un « early adopter » enthousiaste, c’est-à-dire l’un des early adopters. Mais après mon expérience avec Inbox, je ne ferais probablement pas confiance au nouveau service avec mes données et je ne m’y fierais pas dans ma vie de tous les jours.

Bien sûr, l’une des raisons pour lesquelles Google ferme tant de services est leur admirable volonté de continuer à innover et à proposer de nouvelles solutions passionnantes. Une façon consiste à encourager les employés à travailler sur leurs propres projets et à rechercher de nouvelles approches innovantes.

De l’autre côté, mais anonymement ils ont expliqué deux Googleurs (je ne peux pas vérifier leur authenticité). Dans les entreprises, les gens sont récompensés et promus pour avoir lancé quelque chose de nouveau, l’avoir présenté au public. « Lorsqu’un tel lancement se produit, tous les développeurs ambitieux quittent le produit car ils ne peuvent plus y gagner de points », écrit un ancien programmeur. Ils l’appellent le cycle « Lancer, Promouvoir, Abandonner », c’est-à-dire publier, promouvoir, quitter.

Bref, le lancement d’un nouveau service attire l’attention dans les médias, vous attirez l’attention sur la scène. D’un autre côté, la lenteur de la maintenance et du développement des produits n’apportera la gloire à personne. « Combien d’erreurs devez-vous corriger pour être promu ? infini. Pas question, une telle activité est ignorée », a écrit un autre programmeur en 2018.

Cela était déjà connu en 2019 lorsque Google a introduit le service Stadia. Il est compréhensible que les joueurs n’aient pas été convaincus à l’époque, et les journalistes du serveur de jeu ma ville a demandé le responsable du projet à ce sujet : « Dans les commentaires, nous rencontrons souvent des opinions selon lesquelles Google a une longue histoire de projets lancés puis abandonnés. Je pense qu’il y a une inquiétude pour les utilisateurs qui pourraient penser que Google Stadia est une excellente plate-forme , mais si je m’inscris et dépense de l’argent pour cela, comment puis-je être sûr que Google s’y tiendra pendant deux, trois, cinq ans ? »

« Quand fermez-vous ce nouveau service ? » est une question que vous ne voulez pas entendre lors d’une soirée de lancement de nouveau produit. Mais dans le contexte de Google – et certainement d’autres plates-formes en ligne – c’est une question parfaitement adéquate.

« Je comprends l’inquiétude », avait alors répondu Phil Harrison, patron de Stadia. « Cependant, je pense qu’il suffit de regarder le montant des investissements que nous avons faits et que nous continuons à faire dans le projet Stadia. Il s’agit d’un effort très, très important dans toute l’entreprise, pas seulement pour mon équipe, mais pour toutes nos équipes YouTube, d’infrastructure technique et de réseau. Il représente les milliers de personnes qui travaillent dans cette entreprise.

Le projet Stadia se termine cette année. Et pour les autres plates-formes introduites par Google, il sera un peu plus difficile de convaincre les utilisateurs de se joindre.