Tchèques vulnérables. Sans gaz russe, risque de profonde récession

L’Union européenne a préparé un septième paquet de sanctions visant la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Là encore, comme dans les six cas précédents, les mesures économiques pratiques n’impliqueront pas d’importations de gaz naturel russe.

Cependant, la menace de coupure d’approvisionnement en matières premières essentielles n’a pas diminué. Cette fois, le président russe Vladimir Poutine l’a menacé. S’il fermait complètement les gazoducs vers l’Europe, certains pays de l’UE risqueraient une grave récession, selon les calculs des économistes du Fonds monétaire international (FMI). Ils ne seront pas en mesure de fournir une compensation adéquate.

Analyse du FMI travailler avec plusieurs scénarios, tandis que les plus dramatiques calculent l’effet sur les économies des pays de l’UE au cours des douze prochains mois précisément dans le cas d’un arrêt complet et à long terme de la fourniture de Gazprom à l’UE. Comment certains pays ressentent-ils le resserrement du poulet avant même l’hiver ?

Les économistes du FMI ont calculé que l’Irlande, l’Espagne, le Portugal, la Suède et le Danemark sortiraient le mieux de la crise du gaz. Leur dépendance au gaz russe est si faible qu’ils ne devraient pas avoir de problèmes majeurs pour gérer les pannes.

La France, les Pays-Bas et la Belgique subiront également un coup limité. Ils disposent d’une capacité d’importation suffisante sous la forme d’un terminal d’importation de GNL, qui pourrait encore être augmentée. Par exemple, selon le FMI, la France éviterait une récession économique même dans les scénarios les plus sombres ; dans d’autres pays, le déclin économique serait alors d’environ un pour cent.

Dans une certaine mesure, même les pays du sud de l’Europe pourront surmonter les restrictions sur le flux de gaz en provenance de Russie. Par exemple, la Roumanie pourrait combler le manque à gagner en augmentant sa propre production de gaz naturel. Le gazoduc mène à la Bulgarie via la Grèce et la Turquie ; de plus, l’économie locale n’est pas dépendante de ces matières premières comme les autres pays européens.

Mais la bonne nouvelle s’arrête plus ou moins là. L’Autriche et l’Allemagne se trouveront dans une situation très difficile. Ces dernières années, les deux pays ont trop misé sur la carte russe, et même après le remplacement partiel des importations, ils seront à court de carburant. Par conséquent, le FMI leur a attribué – encore une fois dans sa version la plus dramatique – un ralentissement économique de près de trois pour cent. La situation est encore pire pour l’Italie, qui serait menacée d’une réduction de 5,7 % de son PIB dans ces conditions.

Cependant, le FMI prédit la pire crise en Europe centrale et orientale. La République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie dépendent presque entièrement des importations en provenance de Russie. De plus, ils font passer du gaz par d’autres pays (Allemagne, Autriche et Italie). Ils dépendront essentiellement entièrement de la solidarité mentionnée ci-dessus et de la volonté de partage des pays voisins.

Il plongera également dans la récession la plus profonde. Si la solidarité entre les pays européens ne fonctionne pas, dans le cas de la Hongrie, le FMI atteint moins 6,5 %, le PIB de la Slovaquie chutera de 5,7 % et l’économie tchèque s’effondrera de 5,4 %. Même si les pays voisins étaient disposés à partager, cependant, ils n’échapperaient pas à la récession – cependant, ce ne serait « que » environ la moitié.