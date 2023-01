Tableau des buteurs de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar

Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2018 en Russie est le représentant anglais Harry Kane. Cependant, bien que ses six tirs réussis n’aient finalement pas aidé l’Angleterre à remporter le précieux métal, les Islanders ont perdu contre la Belgique dans le match pour la médaille de bronze. Six buts n’ont pas valu à Kane le prix du meilleur joueur du championnat. Le milieu de terrain croate Luka Modrič a ainsi été annoncé.

L’attaquant équatorien expérimenté de Valence est le premier à entrer dans le tableau des buteurs du championnat cette année. Attaquant turc de Fenerbahçe lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Qatar il a marqué trois buts, mais son premier but a été exclu par un arbitre vidéo. Un jour plus tard, Bukayo Saka d’Angleterre et Mehdi Taremi d’Iran ont également marqué deux fois.