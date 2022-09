Syndrome de Hutchinson-Gilford : Tiffany vit dans le corps d’une femme de 84 ans

Tiffany a fêté son quarante-quatrième anniversaire et selon le journal Poste de New York on pense qu’il est le plus ancien survivant à souffrir du syndrome de vieillissement prématuré. C’est une maladie génétique héréditaire qui accélère le vieillissement et généralement une personne atteinte de cette maladie vit au maximum vingt ans. Le syndrome de Hutchinson-Gilford fait que Tiffany vit maintenant dans le corps d’une femme de quatre-vingt-quatre ans.

Ce natif de la ville de Colomb ne pensait pas avoir la maladie, même s’il souffrait de diverses maladies depuis sa naissance. Elle est plus petite que les autres filles. « En gros, je ressemble à une petite poupée » il a dit au magazine Personnes dit que tout ce qu’il voulait, c’était vivre pleinement sa vie, alors il a fait beaucoup de sport. Elle danse le jazz, les claquettes et le ballet. Il joue au softball, au basket et au tennis. Elle a même rejoint le cheerleading. Il n’y avait rien qu’il n’ait pas essayé. Ce n’est qu’alors qu’il réalisa que son corps lui avait toujours dit que quelque chose n’allait pas. À l’âge de sept ans, il a dû retirer ses dents de lait, qui ne lui ressemblaient pas, et à l’âge de seize ans, des taches blanches sont apparues sur sa peau, ce qui a surpris même les médecins. Dans la vingtaine, ses cheveux ont commencé à tomber et ses dents ont commencé à tomber.

Alors qu’il fête ses trente ans, son frère Chad, qui est petit pour son âge, commence à développer des problèmes osseux et cardiaques et finit par être soigné par des médecins. On lui a diagnostiqué une maladie génétique qui provoque un vieillissement accéléré, appelée progeria. On le trouve aussi chez Tiffany.

Passé la trentaine, son état s’est également aggravé. Il souffre de maladies cardiovasculaires, d’arthrite et de calcifications aux genoux. En même temps, il risquait une crise cardiaque en raison d’un rétrécissement de la valve aortique. C’est une crise cardiaque qui a tué son frère à l’âge de trente-neuf ans. Sa mère Linda, 73 ans, avait également la maladie, mais elle avait une forme plus bénigne. Tiffany ne sait pas combien de temps elle vivra, mais elle profite pleinement de la vie. « Il y a tellement de gens qui ne sont pas en vie en ce moment », dit Tiffany, qui a raconté son histoire réseau social et il a un surnom « Tiffany est dure. »