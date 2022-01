« Symbole de la persévérance de notre ville »

Ces derniers jours, à l’âge de 88 ans – à Bollate, dans la région de Milan, où il a longtemps vécu – Giuliano Ortelli est décédé. Ortelli est né à Reda et, après l’enseignement obligatoire, il a obtenu un diplôme en chimie à l’Université de Bologne. En mars 1960, il est engagé à Montedison di Avigliana, dans la province de Turin, en formation pour la nouvelle usine de peintures et vernis « Duco » à Codogno où, l’année suivante, il assume la fonction de responsable des essais et, à partir de 1966, celle de responsable de fabrication. En 1968, Ortelli s’installe à ‘Max Mayer’ Milan, une autre réalité importante dans le secteur de la peinture, au poste de directeur en charge de l’usine.

En 1974, il revient à Codogno, à Montedison, comme directeur technique. En 1982, la propriété Max Meyer rachète Duco et la société Veneziani de Trieste, spécialisée dans la peinture marine, à Montedison. Ainsi est né « Max Meyer Duco » et Ortelli a pris la responsabilité des usines de Milan et de Codogno Casavatore. Sa carrière s’est poursuivie dans divers autres postes de direction jusqu’à sa retraite en 1994. Cependant, ce n’était pas le moment de faire une pause. En effet, en dévoilant son numéro de TVA, Ortelli a travaillé comme consultant jusqu’en décembre 2015.

Au cours de sa longue carrière, Ortelli a visité plus de 50 usines dans le monde aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Allemagne, en France, en Suède, en Espagne et au Portugal pour la production de peintures, peintures et résines, entretenant toujours des relations et des échanges industriels intenses. Le 2 juin 1982, il a reçu des mains du président de la République de l’époque, Sandro Pertini, le titre de chevalier de la République pour services rendus au travail, tandis qu’en 2019, Faenza lui a décerné l’honneur de Faentino Lontano. Aux nouvelles, le maire de Faenza, Massimo Isola, a exprimé ses condoléances personnelles et municipales pour la disparition.

« Reda et tout Faenza – a déclaré le maire – manquent un point de référence important. Giuliano Ortelli est un symbole de la Faenza industrieuse, associée au monde industriel et qui a apporté le nom de notre ville, comme excellence, à tous les pays où il travaille. Je présente mes plus sincères condoléances pour la perte d’un si haut représentant du monde du travail et je suis désolé pour sa famille et ses proches pour son décès. Les funérailles d’Ortelli auront lieu le mardi 18 janvier à Bollate, après quoi la dépouille sera transférée au cimetière Reda où il sera enterré.