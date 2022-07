Résultats finaux de la première série d’élections présidentielles:

Emmanuel Macron (27,84 %)

Marine Le Pen (23,15%)

Jean-Luc Mélenchon (21,95 %)

Bien que Le Pen et Mélenchon soient aux extrémités opposées du spectre politique, ils sont unis par leur opposition aux partis politiques traditionnels et au système politique actuel en France. Et last but not least, le soutien du régime Poutine en Russie, à la fois avec Le Pen et Mélenchon, a été très fort jusqu’au début de l’agression russe contre l’Ukraine.

Compréhension de Poutine, opposition à l’OTAN

De manière très simpliste, les similitudes entre Le Pen et Mélenchon peuvent être comparées à ce qui relie la Liberté et la Démocratie directe de Tomio Okamura, partenaire européen de Le Pen, et les Partis communistes de Bohême et Moravie sous la précédente direction de Vojtěch Filip. Scène politique tchèque. Ce qui unit tant Le Pen et Mélenchon, c’est l’opposition à l’Alliance nord-atlantique.

Le premier tour des élections françaises est terminée. fait avancer Macron avec Le Pen

Mélenchon a toujours été un opposant aux États-Unis et à leur rôle en Europe, qu’il juge dangereux. Même une semaine avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Mélenchon a défendu la pression du Kremlin sur Kiev, affirmant que la Russie y avait un droit légitime. Il a déclaré que la France devait rester neutre sur la question ukrainienne et que les États-Unis et la Russie partageaient le même « blâme » dans la crise entourant l’Ukraine. Selon Mélenchon, le Kremlin a le droit légitime d’exiger que l’Ukraine ne devienne pas membre de l’Alliance de l’Atlantique Nord. « La Russie ne doit pas franchir les frontières de l’Ukraine, qui doivent être respectées, et l’Amérique ne doit pas rejoindre l’Ukraine dans l’OTAN », a-t-il tweeté quelques jours avant le début de l’invasion russe.

Lorsque l’agression russe a commencé, Mélenchon, comme Le Pen, l’a finalement condamnée, mais il n’a pas changé sa position anti-américaine et sa critique de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. « Notre condamnation de l’intervention militaire de la Russie ne signifie pas que nous avons changé de position, au contraire », a-t-il déclaré à la télévision France 24 après le début de la guerre en Ukraine. « J’ai toujours dit que nous ne pouvions pas continuer à humilier la Russie en rapprochant l’OTAN de ses frontières. C’est un danger que la Russie n’acceptera jamais.

Pendant longtemps, Mélenchon n’a considéré l’OTAN qu’« comme un outil pour soumettre les pays aux États-Unis ». Selon France 24, le candidat d’ultra-gauche a décrit l’Alliance comme une institution « à l’ancienne » qui « aurait dû être dissoute à la fin de la guerre froide ». Et le rôle de l’Alliance de l’Atlantique Nord au cours des trois dernières décennies, ainsi que son expansion dans les pays d’Europe de l’Est, y compris la République tchèque, ont rendu Mélenchone, comme la propagande du Kremlin, extrêmement dangereux. « Au contraire, l’OTAN ne fait qu’étendre son influence avec les conséquences honteuses de la paix et de la sécurité », a déclaré Mélenchon, 70 ans, qui était un ancien socialiste et dans leur gouvernement de 2000-2002 est même devenu vice-ministre de l’Éducation.

Républicains et socialistes ont échoué

Le rôle de ce candidat de gauche sera crucial avant le second tour des élections. Il a appelé ses propres électeurs, mais ils n’ont pas voté pour Le Pen, mais il l’a écouté docilement il y a cinq ans. Par conséquent, la moitié de ses électeurs, lorsqu’il a obtenu moins de vingt pour cent des voix et a pris la quatrième place, n’a pas voté du tout, et les autres ont partagé leurs votes à peu près également entre Macron et Le Pen,

De plus, l’importance de Mélenchon a sensiblement augmenté par rapport à la situation d’il y a cinq ans. Alors qu’en 2017 le candidat républicain d’extrême droite François Fillon occupait la troisième place avec 20 %, sur lesquels Macron peut compter, il y a désormais un vide derrière les trois premiers de Macron, Le Pen et Mélenchon.

Orbán avait une majorité constitutionnelle. Peut faire ce qu’il veut avec la Hongrie

Eric Zemmour, le concurrent d’extrême droite de Le Pen, était à la quatrième place de l’élection, mais il n’a obtenu qu’environ sept pour cent des voix, Valérie Pécresse, la candidate républicaine à la cinquième, voire environ cinq pour cent, et la candidate républicaine. les socialistes qui avaient gouverné la France pendant des années sont restés bien en avance sur les perdants de la maire de Paris Anne Hidalg, qui n’a même pas obtenu 3 % des voix.

Le second tour des élections du 24 avril reste ainsi plus ouvert qu’il y a cinq ans. Et l’actuel président Emmanuel Macron, ainsi que l’orientation claire de la France vers l’Union européenne, l’OTAN et la position claire de Paris aux côtés de l’Ukraine et contre le régime russe agressif de Vladimir Poutine, sont loin de l’emporter en France.