Surprise dans le football mondial : la presse française confirme que Kylian Mbappé a décidé de son avenir

RMC Sport a indiqué que l’attaquant restera à Paris et qu’il annoncera sa décision en mai.

avenir Kylian Mbappé C’est ce qui a tendu le football mondial depuis qu’on a découvert que l’attaquant de 23 ans Il sera libéré de l’action en juillet. Après que la presse espagnole ait annoncé à plusieurs reprises que Real Madrid sera votre prochaine destination, dans les derniers jours le footballeur lui-même semer le doute et a commencé à spéculer sur sa continuité.

Ce lundi, la presse française s’est montrée plus directe et a assuré que « Mbappé va signer une prolongation de contrat avec le PSG. » Le journaliste Daniel Riolo l’a annoncé le CMR Sports et a annoncé que Kylian annoncerait cette décision de continuer à Paris en mai.

« Le seul intérêt d’Al Khelaifi est de savoir ce que fera Kylian. Personne ne me croira mais ce sera annoncé en mai et ça restera. » est la bombe larguée par le correspondant. Il convient de rappeler que dimanche dernier, après une victoire contre Lorient dans laquelle Mbappe a été une figure redoutable avec deux buts et trois passes décisives, il s’est ouvert la possibilité de continuer au Paris Saint-Germain.

« Je n’ai pas encore pris de décision, mais il y a de nouveaux éléments. Puis-je rester? Bien sûr », a déclaré Kylian, étonnant toute la presse européenne. « J’ai donné assez d’informations, je pense que vous êtes assez pour pouvoir travailler », a-t-il lancé en souriant aux journalistes, en zone mixte Parc des Princes après avoir écrasé Lorient (5-1).

« Je ne veux pas me tromper »Il a ajouté et assuré : « Je n’ai pas encore pris de décision. Je sais que les gens mettent du temps, ils m’en parlent tous les jours… ». Prudent dans son discours, Mbappé ne fait généralement pas ses déclarations par hasard et il sait pertinemment que la rédaction sportive va chauffer suite à son départ à trois reprises : d’abord sur Prime Video, puis deux fois en zone mixte avec la presse écrite et puis devant la radio et la télévision. .

Mbappé a répété : « Non, je n’ai pas voté, je n’ai pas pris de décision, je réfléchis, il y a de nouveaux éléments, beaucoup de paramètres. » Ce sont justement ces « nouveaux éléments » qui donnent lieu à des spéculations, mais ni le club ni le cercle des joueurs n’ont levé le mystère à leur sujet.

