Surprise dans le classement des meilleures équipes de 2021 : où sont River et Boca dans

Palmeiras est l’équipe de l’année 2021 (Photo: Reuters)

Comme d’habitude, la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS) a publié son classement annuel des clubs pour 2021 et Pour la première fois de son histoire, l’équipe brésilienne figure en tête de ce palmarès..

Avec un total de 322 points, Palmeiras, l’actuel double champion de la Copa Libertadores, a terminé à la première place. Un pas en bas, avec 313, présence Atlético Mineiro, le dernier vainqueur de Brasileirao. Le podium est occupé par Manchester City de Pep Guardiola, avec 300 unités.

Il convient de noter que Verdao, qui a terminé deuxième la saison dernière, détrônant ainsi le Bayern Munich, qui a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs en 2020. Un autre fait pertinent est que habitant, bien qu’ils n’aient pas levé Orejona en 2021, ils sont au-dessus de Chelsea.

Les classements laissent également derrière eux d’autres données frappantes, telles que L’effondrement de Barcelone depuis le départ de Lionel Messi, car il est passé de la 13e position à la 32e. Le Paris Saint Germain, malgré l’ajout de Flea, n’a pas pu conserver la troisième place et a chuté à la onzième place. La Juventus a également ressenti le départ de Cristiano Ronaldo, qui est passé de la 7e à la 12e place.

Malgré le fait que la Serie A brésilienne a démontré sa force en récompensant deux des meilleurs joueurs de l’année, la réalité est que l’UEFA continue d’être le joueur dominant du TOP 200. Dans cette partie de la liste, 116 clubs européens ont émergé. La Conmebol a émergé à la deuxième place, avec 50. Ils ont terminé 20 de la CAF, 10 de l’AFC et 4 de la CONCACAF.

Pour l’Argentine, le meilleur emplacement est River Plate. Avec 165 points, les hommes de Marcelo Gallardo occupent la 52e position (en 2020 ils avaient terminé 41e) grâce au Trophée des champions, à la Supercoupe d’Argentine et à la Ligue de football professionnel.

Boca Juniors, avec 159,5 unités, a terminé 61e (en baisse de trois places par rapport à la saison dernière). Ceux de La Ribera ont remporté la Coupe Diego Armando Maradona et la Coupe d’Argentine. La Défense et la Justice continuent d’écrire l’histoire et sont le troisième albiceleste de ce groupe sélectionné, avec 159 points pour rester à la 64e place, avec Milan d’Italie.

Les 20 meilleurs au monde :

1- Palmeiras (Brésil, 322 points)

2- Atlético Mineiro (Brésil, 313)

3- Manchester City (Angleterre, 300)

4- Chelsea (Angleterre, 289)

4- Flamengo (Brésil, 289)

6- Dynamo Zagreb (Croatie, 282)

7- Bayern Munich (Allemagne, 271)

8- Real Madrid (Espagne, 262)

9- Ajax (Pays-Bas, 261)

10- Atlético Paranaense (Brésil, 252)

11- Paris Saint-Germain (France, 249)

12- Juventus (Italie, 242)

12- Manchester United (Angleterre,242)

14- Benfica (Portugal, 241)

15- Olympiacos (Grèce, 238)

16- Villarreal (Espagne, 237)

17- Etoile Rouge (Serbie, 236)

18- Rome (Italie 230.5)

19- Bragantino (Brésil, 230)

20- Al-Ahly SC (Egypte 225.5)

Les meilleurs clubs d’Argentine :

52- River Plate (165)

61- Boca Juniors (159.5)

64- Défense et Justice (159)

78- Vélez Sarsfield (147)

93- Racing Club (140)

108- Atelier (132.5)

112-Lanus (130.5)

116-Argentine Juniors (129.5)

124-Chapelet central (123)

132- Indépendant (132)

150- Saint-Laurent (110.5)

176-Arsenal (99)

244-Le vieux garçon de Newell (81)

315-Colomb (72)

355-Étudiant (67,5)

390-Banfield (63)

390-Godoy Cruz (63)

