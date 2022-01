Sur la ligne Montano d’Arezzo, entre San Domenico et Naples

Lorsque ses mérites et ses succès ne sont pas reconnus dans son pays natal, on utilise l’expression latine « Nemo Propheta in patria ». Cette phrase convient très bien aux peintres Montano d’Arezzo, presque ignorée en Toscane et célébrée à Naples et dans ses environs comme une figure clé de l’évolution de la peinture en Campanie au tournant des XIIIe et XIVe siècles.

Si l’on affirme qu’Arezzo était l’artiste par excellence de la cour de Naples avant l’arrivée de stars de première grandeur comme Pietro Cavallini, Giotto et Simone Martini, peu nous donnera un adversaire. Voyons pourquoi, retracez ces entreprises.

En l’absence de documents, la première période de la vie de Montano ne peut qu’être imaginée. Il est né à Arezzo, probablement dans les années soixante du XIIIe siècle. Dans la première moitié des années quatre-vingt du siècle, comme beaucoup de nouveaux peintres toscans et ombriens, il se rendit à Assise pour voler les secrets des principaux écrivains de l’époque, aux prises avec la décoration de la basilique sur San Francesco. Pour des raisons incertaines, Montano s’installe bientôt à Naples, au palais d’Angevin, et fut l’un des premiers sinon le premier à exporter l’extraordinaire nouveauté toscane-ombrienne qui émergea des murs d’Assise.





L’hypothèse de déplacement est différente. Comme d’autres artistes, Montano a peut-être choisi de partir seul dans le sud, voyant le voyage comme une expérience formatrice, ou il a peut-être profité de la troupe angevine voyageant de France à Naples pour les accompagner et voyager en toute sécurité. Une autre supposition est que Montano, déjà apprécié, aurait pu être suggéré à l’archevêque de Naples Philippe Minutolo, qui a eu beaucoup de contacts avec l’environnement toscan, lorsqu’il a décidé de peindre les fresques de sa chapelle dans la cathédrale napolitaine.

Le fait est qu’entre 1286 et 1290, sous le gouvernement Charles II d’Anjou, Montano d’Arezzo a été chargé de peindre la chapelle du Minutolo avec quelques « Histoire des saints » Il est « Crucifixion », aujourd’hui seulement partiellement conservé, influencé par les cours florentins Cimabue, actif à Assise depuis au moins 1278 et déjà admiré par le peintre dans l’église d’Arezzo San Domenico, où il avait laissé sa belle « Croix » sur la table plusieurs années plus tôt.

Dans la première moitié des années 90 du XIIIe siècle, Montano fit un nouveau voyage au pays des franciscains, où entre-temps étaient arrivées les innovations du jeune Giotto. Dans les peintures d’Arezzo di Campania, en effet, on peut voir de nombreux renouvellements stylistiques, de son œuvre la plus célèbre, l’impressionnante « Mamma Schiavona » de Montevergine, ou l’énorme « Vierge intronisée avec le Fils » qui domine l’autel de la chapelle impériale de le sanctuaire Avellino.

Selon les historiens de l’art Pierluigi Leone de Castris, panneaux créés entre 1296 et 1298 sur commande de Philippe d’Anjou, prince de Tarente et fils du roi. C’est de Castris lui-même, après une campagne de restauration lancée en 1980 par le surintendant de Naples, qui restitue diverses œuvres à l’artiste d’Arezzo. Il a pu approfondir la figure de Montano dans les décennies suivantes avec plusieurs publications précieuses, à commencer par la capitale « L’art du palais dans la Naples angevine» de 1986.

Pendant longtemps, l’attribution »La mère de Schiavona« Il a été débattu entre Montano et Pietro Cavallini, mais aujourd’hui, il a été attribué à la quasi-unanimité à Aretino. Un mythe qui accompagne l’œuvre depuis longtemps prétend même que le visage de Madonna est l’œuvre de San Luca. La restauration la plus récente en 2012 a confirmé que le bois de clypeus abrite la tête contemporaine avec le reste du tableau.

Une autre tradition raconte l’histoire de deux amants homosexuels du Moyen Âge trouvés amoureux et donc dépouillés et enchaînés pour les geler à mort dans la forêt de Montevergine, mais qui furent sauvés par une apparition de Marie. Pour cette raison, son asile et son œuvre la plus célèbre ont également été un point de référence pendant des siècles pour les «femmes», dans la culture populaire napolitaine, les hommes aux attitudes féminines et aujourd’hui aussi la communauté LGBTQ+.

Revenant aux travaux réalisés par Montano d’Arezzo à Naples, le cycle marial aujourd’hui fragmenté sur le transept droit de la célèbre église dominicaine de San Lorenzo Maggiore, construite vers 1306 pour Charles II d’Anjou, où « Naissance » et « Je dors vierge », ou plutôt la mort de Marie. Dans la lunette extérieure du portail, entre l’église gothique et le monastère monastique, il y a un « Vierge à l’Enfant avec donateur« Basé sur l’année 1310. Les autres fresques du transept deviendront éventuellement des autels avec « Madone règne avec les enfants », conservé au Musée de San Lorenzo.

De nombreuses œuvres ont été perdues. En 1305, Aretino a été payé par le souverain pour les fresques des deux chapelles de Castel Nuovo, à savoir Maschio Angioino. En 1308 il collectionne pour « Crucifix“Peint sur bois, à nouveau commandé par le roi et donné à l’église de San Ludovico à Aversa. La même année, il est récompensé pour les peintures murales de la salle à manger et de la maison annexe de l’édifice religieux. Pour l’archevêque Giacomo de Viterbe elle a fait la « Vierge avec les saints » dans la chapelle de San Marciano dans la cathédrale. Toujours pour le prince Philippe, en 1310, des répliques de la « Madonna di Montevergine » et des fresques dans la chapelle et sur le foyer du palais de la ville, dont la tâche apporta la terre en cadeau. De tout cela il ne reste rien.

Dans le document, Montano apparaît comme un « fidèle » de Charles II, un « membre de la famille » de Philippe et après 1309 également un « membre de la famille » du nouveau roi Robert d’Anjou. C’était un titre honorifique dénotant la considération dont jouissait à la cour le « Maître Montanus de Aretio pictor », dont les activités à Naples furent documentées jusqu’en 1313.

Et à Arezzo que reste-t-il de cette figure fondamentale ? Son départ en bas âge et la perte de nombreuses fresques et tableaux des XIIIe-XIVe siècles, soit par négligence, soit par transformation d’édifices sacrés au cours des siècles, soit par pillage au XIXe siècle, rendent la recherche extrêmement difficile. Cependant, dans la basilique de San Domenico, De Castris a identifié il y a des années deux fresques endommagées causées par Montano en plein milieu de la nef. Le premier est situé sur le mur de gauche, au-dessus. Représentant « Saints Pierre, Paul et Dominique » par leurs noms respectifs, transcendés par une fine arche. Malheureusement, il ne reste que la description de San Domenico. Une autre œuvre, sur le mur opposé, montre le « Sermon du bienheureux Ambrogio Sansedoni » usé dans lequel le moine dominicain de Sienne fait face à la corniche. Le groupe de personnes ci-dessous l’a écouté.

En 2010 restaurateur et historien de l’art d’Arezzo Isabelle Droandi a proposé une nouvelle attribution pour le peintre, à savoir la fresque fragmentaire « Vierge à l’Enfant et Saints » dans l’église de Santa Maria au Château de San Donato a Sestino.

Suivre les traces des artistes médiévaux est le moyen de redécouvrir Montano d’Arezzo dans sa patrie, le lien idéal entre le XIIIe siècle à Arezzo et les premiers mouvements des écoles locales du XIVe siècle. Ce n’est pas un hasard si les similitudes entre son visage de Madone et ceux de Grégoire e Donato d’Arezzo, également exportateur de proto-Giottisme dans la zone géographique propre de l’Italie. Mais c’est une autre histoire.